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台股上週加權指數溫和走高，終場收在4萬8475.74點，再創歷史收盤新高。根據投顧機構統計，台股今年以來截至10月2日累計上漲67.37%，不僅暫居亞洲股市漲幅之冠，更躋身全球股市漲幅第4名。不過，投顧主管提醒，台股近期呈現量縮創高格局，後續盤勢波動可能加劇，投資人須留意槓桿風險，本週指數區間估落在4萬5000點至5萬點。台股上週四、週五連續改寫收盤新高，不過日均成交值低於節前一週，顯示這波量縮創高主要來自資金換手與類股輪動，並非大量新資金湧入。法人觀察，近期資金輪動方向逐漸轉向中小型股，櫃買指數表現也明顯優於加權指數。晶圓材料、太陽能等近期強勢族群，主要龍頭多在櫃買市場掛牌，顯示目前多頭行情已不再單靠大型權值股支撐。根據統計，今年以來截至10月2日，全球主要股市漲幅前4名依序為委內瑞拉股市上漲160.52%、費城半導體指數上漲85.46%、秘魯股市上漲71.52%，台灣股市則以67.37%漲幅排名全球第4，成為今年表現最強的亞洲股市。至於其他主要亞股，韓國股市今年以來上漲66.20%，緊追台股之後，排名全球第5；日經225指數則上漲35.70%，排名第6。法人表示，今年以來台股與韓國股市漲幅互有消長，目前台股暫時領先韓股，但兩者差距並不大，因此後續排名仍存在變數，投資人仍須留意國際資金動向及市場變化。投顧機構指出，受到國際市場高利率環境影響，全球股市表現持續分化，美國10年期公債殖利率仍處相對高檔，美股近期也呈現類股分化，道瓊指數走弱，但費城半導體指數逆勢走強。其中，美光財報再度確認AI帶動的半導體需求仍然強勁，成為科技股及相關供應鏈的重要基本面支撐。展望台股後市，永豐投顧表示，在目前市場資金相對不足、成交量尚未明顯放大的情況下，台積電仍有機會扮演多頭主角，帶動台股突破前波高原區。後續市場仍須等待基本面及各項營運數據上修，包括企業未來獲利預估改善，才能進一步帶動股價向上。永豐投顧表示，目前台股市場信心仍強，大盤持續呈現低量、小漲並創高的格局，但投資人一方面須留意突發事件可能造成市場信心踩踏，另一方面也要觀察後續是否有額外資金進場挹注。永豐投顧提醒，台股後續波動可能加劇，投資人應謹慎留意槓桿部位，同時仍可在市場拉回時留意逢低承接機會。本週台股指數區間則預估落在4萬5000點至5萬點。