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台北市長蔣萬安昨日發文批評對手沈伯洋過去投稿文章提及「美沙冬治療計劃」，但其過去擔任立委時曾提案「美沙冬替代治療用於海洛因成癮戒治」，此外也是北市府現正實行的毒品減害措施，大翻車言論讓網友怒灌臉書，未料卻狂刪留言犯眾怒，經過14小時留言數已突破39萬，已突破2012年印度團隊創下24小時內累積37萬7004則留言的金氏世界紀錄，還有10個小時時間，持續衝刺「萬安障礙」。蔣萬安與藍營猛打沈伯洋過去的文章提及「美沙冬治療計劃」，但蔣萬安不僅過去時任立委時曾提案，且此政策早已行之有年，讓網友怒灌臉書，而蔣萬安原以為撿到槍卻膛炸大翻車，該篇文章目前14小時即將突破40萬留言大關。而過去金氏世界紀錄是在2012年所創下，印度團隊「Indian Trinity」挑戰24小時內累積37萬7004則留言，而這項高懸14年的紀錄已由蔣萬安超越，且目前仍有10個小時時間，蔣萬安留言數仍持續飆高，持續衝刺「萬安障礙」。