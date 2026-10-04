韓國女星Nana日前大方認愛BIGBANG前成員T.O.P，個性、特質相近的兩人，受到許多粉絲祝福，也希望兩人能夠好好走到最後，而Nana過去曾在節目上聊過「夢想中的婚禮」，表示一定要辦在泳池旁邊，開一個比基尼派對。

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Nana想找個好人結婚！辦泳池比基尼派對

Nana過去曾在2AM任瑟雍YouTube節目中，分享自己理想中婚禮的樣子，她表示自己一直都很想結婚，也很喜歡小孩，因此人生的夢想就是跟「心愛的人組成平凡的家庭。」

不僅如此，Nana連婚禮想要什麼樣子都想好了，不僅要辦成派對，還要求所有賓客都在禮服下穿泳衣，「因為場地會在戶外的游泳池，所以想要參加我婚禮的人，就必須先穿好比基尼。」

在婚禮結束後，Nana希望大家一起換上泳衣，跳進水裡狂歡，現場的婆婆、媽媽、公公也不例外，「脫掉，大家都脫掉，一起開泳池別墅派對。」

Nana、T.O.P認愛！年初拍MV認識6月交往

NANA今年1月跟T.O.P合作專輯主打歌MV〈Studio54〉，兩人認識後感情逐漸升溫，直到6月從朋友發展成戀人，D社更是公開兩人在自家附近的約會照片，目前兩人皆認愛穩定發展中。

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莊婷伃編輯記者

畢業於世新大學新聞學系，目前在《NOWNEWS今日新聞》負責日韓娛樂新聞編輯，為新聞業新鮮人，興趣是K-pop、J-pop、日本動畫等。同時擁有日本留學經驗，可以將興趣轉換成優勢，直接確認原文資料，確保內容的準確性及...