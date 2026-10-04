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韓國女星Nana日前大方認愛BIGBANG前成員T.O.P，個性、特質相近的兩人，受到許多粉絲祝福，也希望兩人能夠好好走到最後，而Nana過去曾在節目上聊過「夢想中的婚禮」，表示一定要辦在泳池旁邊，開一個比基尼派對。Nana過去曾在2AM任瑟雍YouTube節目中，分享自己理想中婚禮的樣子，她表示自己一直都很想結婚，也很喜歡小孩，因此人生的夢想就是跟「心愛的人組成平凡的家庭。」不僅如此，Nana連婚禮想要什麼樣子都想好了，不僅要辦成派對，還要求所有賓客都在禮服下穿泳衣，「因為場地會在戶外的游泳池，所以想要參加我婚禮的人，就必須先穿好比基尼。」在婚禮結束後，Nana希望大家一起換上泳衣，跳進水裡狂歡，現場的婆婆、媽媽、公公也不例外，「脫掉，大家都脫掉，一起開泳池別墅派對。」NANA今年1月跟T.O.P合作專輯主打歌MV〈Studio54〉，兩人認識後感情逐漸升溫，直到6月從朋友發展成戀人，D社更是公開兩人在自家附近的約會照片，目前兩人皆認愛穩定發展中。