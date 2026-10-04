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昔稱社區中心「提供毒品與針頭」 凌濤：美沙冬並非注射

列海洛因、安非他命、古柯鹼 韋淳祐：到底要提供哪一款？

凌濤再打「青鳥募資」 質疑沈辦聲明切割

凌濤酸「大洋流變大毒流」 要求沈伯洋說清楚

民進黨台北市長參選人沈伯洋2014年曾撰文主張建立社區中心，「提供吸毒者毒品與乾淨的針頭」，近日相關內容再掀政治攻防，沈伯洋則以美沙冬等減害政策說明當年論述。不過，桃園市議員凌濤、風向株式會社總監韋淳祐今（4）日接連開火，質疑美沙冬為口服使用，與「提供毒品與乾淨針頭」的說法如何連結？韋淳祐更直接追問，既然當年寫下「提供毒品」，「沈伯洋，要提供哪一款？」凌濤則批評，沈伯洋至今仍未把昔日主張說清楚。凌濤在臉書表示，沈伯洋2014年曾主張，「台灣至少可以效仿某些國家，建立社區中心，提供吸毒者毒品與乾淨的針頭」，如今沈伯洋則將相關爭議形容為「大型衛教現場」。凌濤質疑，能以針頭使用的毒品包括海洛因、古柯鹼等，「就是沒有美沙冬」，認為沈伯洋如今以美沙冬解釋當年的文章內容，仍未正面回答「提供毒品與乾淨針頭」究竟所指為何。風向株式會社總監韋淳祐也在臉書提出相同質疑。他指出，沈伯洋當年白紙黑字寫下「提供吸毒者毒品與乾淨的針頭」，但如今稱當時談的是「美沙冬」，問題在於美沙冬是口服使用。韋淳祐諷刺，「喝的東西配針頭，是要拿來攪拌嗎？」並以電影《門徒》為例稱，片中角色吸食海洛因使用的是針頭，接受美沙冬治療時拿的則是杯子，「針頭跟杯子，連道具組都不會拿錯。」韋淳祐進一步列舉海洛因、甲基安非他命及古柯鹼等毒品，指出這些毒品都具有高度成癮性，並可能帶來嚴重健康風險。他反問，沈伯洋當年既然寫的是建立社區中心「提供吸毒者毒品與乾淨的針頭」，如今就應說明，「沈伯洋，要提供哪一款？」對於沈伯洋以毒品、藥品英文皆為「drug」說明當年的論述，韋淳祐也不認同。他表示，即使使用相同英文單字，在中文語境仍會依照不同情境及用途區分。韋淳祐舉例，同樣是嗎啡，醫療使用稱為「藥品」，街頭販售則會被稱為「毒品」，差別涉及劑量、用途及後果。他認為，「毒」字本身就是對危險的警示，若淡化相關用語，反而可能讓孩子難以辨識危險。他最後再以「政治家」與「政客」在中文使用上的差異反諷，稱沈伯洋既然已經解釋英文，更應回頭面對自己過去寫下的內容，「自己寫過的字，敢不敢認。」除了毒品政策爭議，凌濤也將戰火延伸至近期「青鳥募資」爭議。他表示，毒品問題之外，涉及選舉的金流同樣應接受檢視，並質疑沈伯洋競辦日前發布四點聲明，其中提及「將視具體情節，依法採取必要之法律措施」，但至今並未採取提告行動。針對沈伯洋競辦聲明稱相關行為「均未經本辦公室授權」，凌濤則質疑，不能僅以聲明切割就認定沒有法律責任。凌濤並引述《政治獻金法》第26條第一項規定，指出擬參選人若違反規定、未經許可設立專戶而收受政治獻金，可處3年以下有期徒刑，並得併科20萬元以上100萬元以下罰金，為擬參選人收受政治獻金的代理人、受雇人亦同。凌濤進一步質疑，「沈辦助理」屬於受雇人，而「青鳥募資者」是否涉及代理人身分也應釐清；如今雙方既有通聯，相關情況就應接受調查。他並點名監察院，要求說明何時啟動「先行調查程序」。凌濤表示，沈伯洋今日下午將成立競選總部，但無論是過去文章所提「提供吸毒者毒品」，或近期「青鳥募資」爭議，都應該正面回應、說明清楚。凌濤最後以沈伯洋競選所稱的「洋流」反諷，批評如今相關爭議從募資金流延燒至毒品政策，「大洋流」已變成「大毒流」，並稱沈伯洋既自詡具有法律專業，更應面對外界對相關爭議的質疑。