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「跟有頭髮的比太吃虧」 韓國瑜自封政壇最帥禿子

「大鼻子」被認證！ 江啟臣曝韓國瑜驚人影響力

立法院副院長、國民黨台中市長參選人江啟臣今（4）日上午成立競選總部，不僅8年前的「禿子、漢子、燕子」再度合體，韓國瑜也把2026首場輔選獻給江啟臣，現場再度吹起濃濃「韓味」。韓國瑜一登台便金句連發，先誇江啟臣風度翩翩，接著自嘲「台灣政壇的禿子我最帥」，逗得全場笑聲不斷；江啟臣則透露，自從被韓國瑜封上「大鼻子」稱號後，真的有人特地跑到他面前仔細端詳，還當面下結論「真的很大。」2018年九合一大選，「禿子、漢子、燕子」三人合體掀起話題，相關「韓流」效應至今仍是藍營支持者熟悉的政治記憶。今天韓國瑜再度站上台中競選舞台，成為他2026地方選舉首場公開輔選。面對台中炎熱天氣，韓國瑜先笑稱現場民眾都是熱情的支持者，更說「現場人心的溫暖比天氣的熱還要更感動人心」，一開口就炒熱現場氣氛。韓國瑜隨後大力稱讚江啟臣，表示兩人在立法院合作將近兩年半，江啟臣「認真、踏實、努力、使命必達」，還有很棒的國際觀。稱讚到外貌時，他開始拿自己開玩笑，直說第一次站在江啟臣身旁時，看到對方「長得那麼年輕、頭髮這麼多、這麼帥氣」，還有博士學位，甚至笑稱江啟臣的太太也比自己的太太漂亮，讓他忍不住回家向妻子李佳芬「抱怨」不公平。韓國瑜透露，李佳芬聽完後反而安慰他，「你不要跟有頭髮的男人比、跟沒有頭髮的男人比，自尊心就會恢復。」他想了想，隨即舉出民進黨創黨主席許信良、前行政院長蘇貞昌及立委柯建銘等人當例子，笑說「跟他們比一比，我的確比較帥」，主持人也在台下笑喊「正確！正確！」全場再度笑成一片。韓國瑜今天不只金句連發，肢體動作也格外豐富，一會兒握拳、一會兒大幅度揮手，提到台上其他人時還不時伸手互動，與平時在立法院主持議事較為嚴肅的模樣形成強烈反差。台下支持者穿著國旗裝、情緒高昂，現場也不時傳出笑聲與歡呼，熟悉的互動模式讓「韓味」再度成為活動焦點。江啟臣則感謝「三子」再度合體相挺，也特別提到自己「大鼻子」的綽號，就是韓國瑜3年前替他輔選時取的。江啟臣回憶，當時韓國瑜曾指著他的鼻子說「大鼻子」，還轉頭問他的太太「怎麼樣？」沒想到這個綽號一路流傳至今，甚至成了競選活動上的另類「辨識度」。江啟臣笑說，他掃街拜票時，曾有民眾騎著機車朝他而來，他原以為對方是要加油打氣，沒想到對方靠近後，仔細端詳後說「欸！鼻子真的蠻大的。」讓他親身見識到韓國瑜的影響力，也讓「大鼻子」這個稱號從韓國瑜口中的玩笑，變成支持者一眼就認出的江啟臣特色。