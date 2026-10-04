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批沈伯洋死不認錯 羅智強：提供毒品與替代戒毒不能混為一談

再點名蘇巧慧 羅智強追問：還要繼續「毒流慧聚」？

民進黨台北市長參選人沈伯洋2014年談論毒品政策的文章引發爭議，國民黨立委羅智強今（4）日批評，沈伯洋至今仍堅持當年主張「在社區中心提供毒品給吸毒者」是對的，根本是幫助和鼓勵吸毒，與醫療院所提供美沙冬替代戒毒完全不同。他也再度點名民進黨新北市長參選人蘇巧慧，質問是否還要繼續「毒流慧聚」，為沈伯洋的主張背書？羅智強今日在臉書發文表示，「也好，沈伯洋死不認錯！」至今仍堅持2014年主張「在社區中心提供毒品給吸毒者」是對的。羅智強指出，在醫療院所提供替代戒毒的美沙冬，是醫療行為；但在社區中心提供毒品給吸毒者，則是沈伯洋自己的主張，他認為這根本是在幫助和鼓勵吸毒，兩者不能混為一談。羅智強進一步表示，既然沈伯洋仍堅持過去的主張，問題就很簡單。他呼籲，反對在住家附近的社區中心提供毒品給吸毒者的台北市民及台灣人民，應拒絕投票給沈伯洋與民進黨，並喊話「全民反毒流，救救下一代！」除了批評沈伯洋，羅智強也將矛頭指向民進黨新北市長參選人蘇巧慧，質疑蘇巧慧是否仍支持沈伯洋過去的毒品政策主張。羅智強最後再次向蘇巧慧喊話，「妳還要繼續『毒流慧聚』，為沈伯洋『在社區中心提供毒品給吸毒者』的主張背書嗎？」