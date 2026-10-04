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金州勇士隊的天，真的要變了。在夏威夷的季前訓練營中，總教練科爾（Steve Kerr）毫不避諱地向媒體證實了一項重大變革，他正在剝奪格林（Draymond Green）一項長達十多年的任務：持球將球帶往前場。「對他來說，新賽季初期的唯一重點就是『快攻跑位』。我們不要他再拖在最後面，這是他最大的調整。他已經在所有人身後拖延好幾年了。我們現在直接告訴他，往前跑。」科爾在受訪時的話語中，透著不容妥協的堅定。在過去為了最大化解放柯瑞（Stephen Curry）的無球跑動能力，具備出色視野的格林往往得承擔持球責任。這是科爾體系中重要的一環，也是讓投射能力不佳的格林在進攻端能夠體系其價值、不影響球隊空間的一棋妙手。這一功能連杜蘭特（Kevin Durant）到來都沒有動搖，2019年兩人甚至為了這件事而吵了一次，最終甚至影響KD離揩灣區。如果格林不拿球在後面指揮，他往前跑能做什麼？科爾給出了明確的解答：「當他快攻時，他可能跑到到底角，也可能在側翼。但他依然是戰術體系的一部分。我們所謂的『五外（Five-out）』，並非指場上有五個三分射手，而是五名球員都要圍繞著三分線站位。」透過五人拉開空間，勇士可以更靈活地執行高位擋拆、順下與空切，而不再過度依賴那套早已被對手摸透的轉換老招。更關鍵的是，這意味著每個位置的機動性與互換性將大幅提升。「我們希望控衛與後衛去設立掩護，並由他們在後場持球發動戰術。」科爾補充道。科爾之所以痛下決心改變格林的角色，很大一部分原因在於球隊陣容的變化與上賽季慘痛的教訓。如今陣中有了波傑姆斯基（Brandin Podziemski）這樣能持球發動進攻的後衛，加上新秀倫德博格（Axel Lundberg）靈活的空切與轉移球能力，甚至老將霍福德（Al Horford）在中鋒位置上提供的投射空間，讓勇士有本錢將格林從進攻發起點的位置移開，而不至於讓半場空間變得擁擠。更深層的考量，是為了解決球隊結構性的痼疾。上個賽季，勇士場均發生高達15.7次失誤。科爾坦言，球隊需要變得「更有組織性，特別是在流動與轉換的過程中」。明確的站位與更清晰的責任分工，是減少無謂失誤的唯一解方。這不僅僅是一次風格實驗，更是讓每個進攻回合變得更乾淨俐落的迫切嘗試。格林以其位置來說，確實稱得上是優秀的組織者，但他的傳球能力比起其視野來說就要遜色多了，在巔峰時期失誤率也居高不下，勇士過往最嚴重的問題就是散漫的掉球讓對手輕鬆反擊。在勇士隊進攻狀態好時，或許還可容忍格林處理球的問題，但如今球隊的進攻天賦實在沒有太多空間讓他失誤。面對教練團的改動，格林自己也感受到了震撼教育。「這前三天的訓練，情況完全不同了。非常不一樣，但我尊重這一點。」格林在自己的Podcast節目中坦言，訓練營第一天堪稱他職業生涯中最艱難、也最漫長的一次訓練。但他深知變革的必要性：「你不可能經歷了我們去年那樣失敗的賽季後，第二年回來還想著『好吧，我們就照舊，把之前那套再做一遍』。那是妄想。在這裡，沒有人有這種妄想。」這句話，精準點出了勇士隊目前的處境。對格林而言，最大的挑戰在於打破那項早已刻進他DNA裡的習慣。他必須學會信任身後的後衛，更早進入戰術位置。這正是勇士渴望透過空切與掩護所撕裂出的防守縫隙。這不僅能為柯瑞創造出更廣闊的投籃空間，也讓球隊的第二持球點擁有更多發揮的餘地。