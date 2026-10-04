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那霸飯店39歲女子遭殺害 財物被搶警列強盜殺人案

監視器拍下男子獨自離開 警方追18公里逮美軍陸戰隊員

日本向美國提出強烈抗議 要求徹查並整頓美軍軍紀

沖繩美軍犯罪爭議不斷 1995年性侵案曾掀大規模抗議

日本沖繩那霸市一間飯店3日發生強盜殺人案，一名39歲女子遭殺害，錢包、背包等財物被搶走。沖繩警方4日逮捕駐日美軍普天間基地一名20歲海軍陸戰隊員，依強盜殺人罪嫌展開調查。嫌犯目前否認犯案，聲稱「我不知道」。綜合日本放送協會（NHK）、琉球新報、琉球朝日放送等日媒報導，位於沖繩那霸市若狹1丁目的案發飯店員工3日清晨4時發現其中一間客房，已超過退房時間仍毫無動靜，便以萬能鑰匙進入查看，沒想到發現一名女性倒臥地面、已無生命跡象，立即撥打119報案。那霸市消防局趕抵現場後，確認該名女性已死亡，隨即通報沖繩縣警方介入調查。經確認，死者為居住在那霸市的39歲女子屋宜杏奈。此外，她的隨身物品遭人帶走，並在案發現場附近發現遭棄置的物品，因此以強盜殺人案展開調查。警方調閱飯店監視器後發現，一名疑似外籍男子與女子一同進入房間，之後男子獨自帶著女子的物品離開。畫面顯示，男子頭髮剃短、雙臂有刺青，警方隨即循線追查。直到3日晚間11時30分左右，搜查人員在距離案發現場約18公里的沖繩市鬧區發現一名特徵相符的男子。當時對方已更換衣物、獨自走在街上，警方要求他自願同行接受調查，隨後確認身分並將其逮捕。被捕的是隸屬美國海軍陸戰隊普天間基地的20歲上等兵巴拉德（Devin Jacob Ballard）。巴拉德接受調查時則以「我不知道」否認犯案。警方目前正調查他與死者的關係、犯案後行蹤及女子確切死因，並要求美軍方面協助釐清案情。事件再度引發駐日美軍紀律問題。日本外務省事務次官船越健裕4日上午致電美國駐日大使葛拉斯（George Glass），表示事件「令人極度遺憾」，向美方提出強烈抗議，並要求全面配合日本警方調查、徹底整頓軍紀及防止類似事件再次發生。葛拉斯對此表達深切遺憾，並承諾美方將全面配合日本當局調查，採取一切可能措施防止事件重演。由於美軍基地高度集中，沖繩過去多次發生美軍相關人員涉及重大刑案。1995年曾發生3名美軍性侵女童事件，引爆大規模反美軍基地抗議；2016年也曾有前美國海軍陸戰隊員、時任美軍基地工作人員企圖性侵並殺害一名20歲女子。