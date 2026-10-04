我是廣告 請繼續往下閱讀

▲白雲（左）發文分享兩人交往過程，坦言這段跨國戀情充滿考驗。（圖／白雲IG@snowybai）

香港女星白雲（Snowy）擁有傲人上圍，在綜藝節目《五覺大戰》擔任「神獸天使」爆紅，2021年她與身價2億港幣（約台幣7.4億元）的建築師江俊霖離婚，更傳出因婚後仍大方展露性感身材，引起夫家不滿。恢單5年的她，近日迎來感情第二春，在社群上認愛小16歲鮮肉，不僅PO出多張甜蜜合照，甚至在歐洲街頭熱吻，立刻閃瞎粉絲。白雲擁有甜美外型、傲人身材，因綜藝節目《五覺大戰》爆紅，雖已於2020年離開TVB，轉行當潛水教練，但依然積極經營社交平台，曬出生活美照。離婚5年的她，近日在社群上大方認愛，與小16歲外籍鮮肉熱戀中。她發文分享這段得來不易的異國情緣，透露男友是2004年出生，年僅22歲，比1988年出生的她小了16年，但白雲甜蜜表示對方雖然年輕卻比她成熟，而這段跨國戀情充滿考驗，她寫道：「我們的相遇極致浪漫，異國好難，中間甚至分開過很長一段時間。他04年，我88年，但他成熟我幼稚；他在歐洲我在亞洲，但他喜歡開飛機我喜歡坐飛機；他講德文我講中文，但我們英文都進步了。」照片中，白雲的男友五官深邃、身材壯碩，甜蜜摟著她，兩人看起來非常甜蜜，另外幾張照片，兩人則在威尼斯的貢多拉船上深情擁吻，而白雲也不忘展現好曲線，穿著火紅性感露背裙，男友則將手輕輕放在她的腰間上，隔著螢幕都能感受到幸福氛圍。事實上，白雲曾與身價2億港幣的建築師江俊霖有過一段婚姻，外傳當時豪門夫家嫌她打扮過於性感，希望她保守一點，但是白雲總是做自己，喜歡展現身材，覺得和老公走不下去，乾脆搬家分居，江俊霖努力挽救無效，最終簽下離婚協議書。離婚後，白雲在情人節時發文：「單身的朋友們，沒關係，反正情人節還有幾個小時就過了，分手的就更沒關係了，再找個人轟轟烈烈愛一次就好。愛情是最美好的，愛情沒有做錯什麼，不要因為遇到錯的人，就不再相信愛情。」像是在替自己打氣。