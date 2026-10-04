台北市長蔣萬安昨（3）晚9時在臉書粉專開砲，批評民進黨台北市長參選人沈伯洋過去主張「提供吸毒者毒品與乾淨的針頭。」並提到「不要拿美沙冬計畫遮掩」，立刻引發網路論戰，至今（4）日上午11時許已超過金氏世界紀錄「24小時內臉書貼文最多留言」37.7萬，目前整體留言數已達40.6萬則。蔣萬安今（4）早駁斥刪留言，不過實際觀察，若是張貼照片確實發布後即無法查看，但負面文字留言則可正常顯示，記者實測張貼反對文宣、蔣萬安照片、佛像照片後發現，一律發布後就無法顯示，但若透過該留言連結仍可查看，代表未被刪除、只是「檯面上看不到」。
蔣萬安發文「逆風就被刪」？臉書留言區反被灌爆
事情起因於蔣萬安昨（3）日晚間9時在臉書發文，針對民進黨台北市長參選人沈伯洋過去2014年談及毒品政策的舊文提出批評，蔣萬安強調「反毒沒有模糊空間」，砲轟沈伯洋過去主張「台灣至少可以效仿某些國家，建立社區中心，提供吸毒者毒品與乾淨的針頭。」
不過除了被眾人質疑，蔣萬安前述所說的不就是北市府行之有年的「美沙冬治療計畫」，留言區另一個被灌爆的主要原因，是昨晚深夜社群開始出現「朝聖現象」，不少人互相通報，指稱蔣萬安臉書瘋狂刪留言中，只要「逆風」就會馬上被刪文，因此吸引許多人好奇嘗試。
刪留言非小編人為！負面文字留言仍在、照片秒隱藏
《NOWNEWS》記者觀察，粉專留言刪除機制應非小編人為，且留言審核條件設定為「照片」，因此留言若是貼照片，發布後不到1秒即無法取得該張照片，也就是被隱藏，但其他「逆風」文字留言並未被刪除。
而記者實際測試留言張貼3種照片：反對蔣萬安的文宣、「觀世音菩薩」畫像、蔣萬安照片，發現無論是何種照片，發出後就無法在留言區「顯示」，但若透過每則留言特定的專屬連結仍可讀取該則留言，因此實際狀況應是系統自動不顯示所有附「照片」的留言。
但正因為「你越刪、我越貼」，無論是好奇實測、跟風看熱鬧、或是被刪除而引發的民怨，都在極短時間內引發瞬間大量留言。至今（4）日上午11時5分顯示已達37.7萬則留言，至截稿前12時許留言數則是40萬。
蔣萬安今（4）日上午接受媒體採訪時則回應，面對數十萬則留言「怎麼刪？」並表示自己一直都歡迎不同意見交流。
蔣萬安發文湧40萬則留言！15小時就超越24小時金氏紀錄
這波留言海嘯也讓蔣萬安臉書貼文意外搭上金氏世界紀錄話題，根據金氏世界紀錄官方資料，目前「24小時內臉書貼文最多留言」紀錄為37萬7004則，於2012年4月8日由印度Indian Trinity創下。金氏世界紀錄也提醒，世界紀錄會持續變動，最新紀錄不一定會立即公布於網站。
而蔣萬安「毒品說」貼文自3日晚間9時發布，至4日中午12時許留言數已近40萬，也就是約15小時內就超過金氏官方目前列出的「24小時37萬7004則留言」紀錄。不過，實際是否刷新世界紀錄，仍須確認留言數是否符合「24小時內」的計算條件。
留言成為世界紀錄？申請、提交證據通過才算破紀錄
雖然蔣萬安該則貼文的留言數確實已超過金氏世界紀錄目前列出的數字，但目前還未「正式」創下金氏世界紀錄，仍須依照金氏世界紀錄規定提出申請，並提交相關證據，經官方審核確認符合紀錄條件後，才能正式列入紀錄。
資料來源：金氏世界紀錄
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
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事情起因於蔣萬安昨（3）日晚間9時在臉書發文，針對民進黨台北市長參選人沈伯洋過去2014年談及毒品政策的舊文提出批評，蔣萬安強調「反毒沒有模糊空間」，砲轟沈伯洋過去主張「台灣至少可以效仿某些國家，建立社區中心，提供吸毒者毒品與乾淨的針頭。」
不過除了被眾人質疑，蔣萬安前述所說的不就是北市府行之有年的「美沙冬治療計畫」，留言區另一個被灌爆的主要原因，是昨晚深夜社群開始出現「朝聖現象」，不少人互相通報，指稱蔣萬安臉書瘋狂刪留言中，只要「逆風」就會馬上被刪文，因此吸引許多人好奇嘗試。
刪留言非小編人為！負面文字留言仍在、照片秒隱藏
《NOWNEWS》記者觀察，粉專留言刪除機制應非小編人為，且留言審核條件設定為「照片」，因此留言若是貼照片，發布後不到1秒即無法取得該張照片，也就是被隱藏，但其他「逆風」文字留言並未被刪除。
而記者實際測試留言張貼3種照片：反對蔣萬安的文宣、「觀世音菩薩」畫像、蔣萬安照片，發現無論是何種照片，發出後就無法在留言區「顯示」，但若透過每則留言特定的專屬連結仍可讀取該則留言，因此實際狀況應是系統自動不顯示所有附「照片」的留言。
蔣萬安今（4）日上午接受媒體採訪時則回應，面對數十萬則留言「怎麼刪？」並表示自己一直都歡迎不同意見交流。
蔣萬安發文湧40萬則留言！15小時就超越24小時金氏紀錄
這波留言海嘯也讓蔣萬安臉書貼文意外搭上金氏世界紀錄話題，根據金氏世界紀錄官方資料，目前「24小時內臉書貼文最多留言」紀錄為37萬7004則，於2012年4月8日由印度Indian Trinity創下。金氏世界紀錄也提醒，世界紀錄會持續變動，最新紀錄不一定會立即公布於網站。
而蔣萬安「毒品說」貼文自3日晚間9時發布，至4日中午12時許留言數已近40萬，也就是約15小時內就超過金氏官方目前列出的「24小時37萬7004則留言」紀錄。不過，實際是否刷新世界紀錄，仍須確認留言數是否符合「24小時內」的計算條件。
雖然蔣萬安該則貼文的留言數確實已超過金氏世界紀錄目前列出的數字，但目前還未「正式」創下金氏世界紀錄，仍須依照金氏世界紀錄規定提出申請，並提交相關證據，經官方審核確認符合紀錄條件後，才能正式列入紀錄。
資料來源：金氏世界紀錄
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