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戒斷症狀四階段 專家：進入完全戒斷可能「有洞就流」

台北市長蔣萬安昨（3）日開戰有關毒品防制「美沙冬維持治療」。對於美沙冬治療台灣已經實施20年，台灣成癮學會常務理事、國防大學醫學系教授黃三原說明美沙冬維持療法的淵源、也提及不同階段的戒斷狀態。黃三原受訪時指出，減害治療有非常多種，包括酒精、安眠藥物、大麻等，而以「海洛因」而言，成癮疾患是因為腦病變，也就是說，海洛因成癮患者因為腦中的多巴胺、酵素還有神經元失去功能，所以才會有「想要不停使用」的感覺。但美沙冬藥物需要使用多久、甚至有階段之分，黃三原說，首先要判斷個案的嚴重程度，第一階段為「去毒階段」、第二階段是「復發預防」、第三階段是「改變生活型態」。黃三原表示，首先要由成癮專科先替個案進行判斷。醫師強調，成癮是非常特別的一塊，要透過專科醫師才能判斷個案是屬於什麼階段。以「海洛因」而言，美沙冬維持療法是從民國96年就正式實施至今，也已經20年的時間，這之中累積相當多的經驗。其中，使用毒品後可能會出現戒斷症狀，這之中以海洛因而言可能分為四階段。第一階段在停止使用海洛因後約3至5小時，會出現預期的戒斷症狀。黃三原表示，因為海洛因是非常短效的藥物，需要美沙冬長期維持一天24小時的劑量；但用完後，就會開始出現擔憂、害怕甚至焦慮如果再度出現藥癮念頭怎麼辦？個案會想著要快點去拿藥或買藥。第一階段稱為「預期發生戒斷」，接著進入第二階段，也就是早期戒斷症狀，時間約8小時，若停打海洛因後，會有坐立不安、鼻塞、眼睛也開始流眼淚、鼻涕等，甚至心悸。第三階段是完全復發。一天後沒有使用到海洛因、又沒有用美沙冬維持治療來引住藥物，會馬上出現「完全戒斷」。黃三原說，有個術語稱為「有洞就流」，從眼睛流眼淚、不停打噴嚏、打哈欠、全身毛細孔都在盜汗，甚至至肚子痛、拉肚子等現象，還會有全身刺痛到像螞蟻在咬。這時個案會想要立即找到藥物，也就有許多犯法行為。黃三原指出，可能會「搶、奪、偷」，為了想辦法拿錢。第四階段是出現即便已經進入「美沙冬維持治療」、或是海洛因戒掉，但仍會有「延長的戒斷症狀」，黃三原說，延長戒斷期會有「看到針頭就會想到當初的情境」，就像針頭在暗示一樣，再現渴求，不使用就會感覺懶洋洋、睡不著，因此後來很多個案就會轉而使用酒精替代。但美沙冬維持療法要做多久，黃三原提到，仍要以成癮專科醫師判斷及個案而定，當然也不會希望病人要長期使用，但有些患者不使用，就會不斷復發。民國96年會推出美沙冬維持療法及安全針具，就是因為當初愛滋盛行率太高，黃三原指出，「推一個政策不外乎就是要維護國人健康。」