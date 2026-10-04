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▲陳之漢昨日前往台中進行一日直播活動，陸續造訪審計新村、勤美綠園道及逢甲夜市等景點，吸引不少粉絲沿途跟拍、互動。（飆悍臉書）

據了解，陳之漢昨日前往台中進行一日直播活動，陸續造訪審計新村、勤美綠園道及逢甲夜市等景點，吸引不少粉絲沿途跟拍、互動。下午5時許，常男坐在勤美綠園道附近椅子上使用手機，期間疑因發表針對陳之漢的負面言論，引發現場一名莊姓男子不滿。常男指控，莊男突然從其右耳後方揮拳重擊後腦，隨即往陳之漢直播團隊方向離去。常男忍著頭痛、頭暈等不適一路追趕，並通知警方到場處理。警方獲報後趕抵現場，將常男及莊男帶回民權派出所釐清案情。台中市警察局第一分局表示，警方初步調查，莊男疑因聽見常男在現場發表針對陳之漢的負面言論，心生不滿而動手。常男就醫後確認有輕微腦震盪，並已對莊男提出傷害告訴。警方後續將依雙方筆錄、現場影像及其他相關事證，依法調查處理。對於外界質疑莊男是否為陳之漢團隊人員，館長團隊則澄清，莊男並非團隊員工，相關說法是「抹黑」、「丟大便」。陳之漢稍後也在社群發文表示，當天到台中感謝粉絲支持，與台中朋友度過愉快一天；至於有人在現場鬧場，他則質疑網路上出現「我們打他」的說法，並反問：「原來現在要流量就是要抹黑丟大便？」全案目前仍由警方調查中。