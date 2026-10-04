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▲「禿子、漢子、燕子」合體助陣「大鼻子」江啟臣，台下有支持者舉大字報要盧秀燕選總統。（圖／江啟臣競總提供，2026.10.04）

「三子」團抱象徵接棒 盧秀燕喊：好好交棒、安心交棒

國民黨台中市長參選人江啟臣今（4）日成立競選總部，邀請立法院長韓國瑜、新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕「禿子、漢子、燕子」合體助陣「大鼻子」，4人更在台上緊緊「團抱」，象徵藍營團結啟程。盧秀燕更首度在三子合體場合明確拋出接棒訊號，強調2026年三子合體首場輔選獻給江啟臣，象徵團結與傳承，她已經準備好「好好交棒、安心交棒、幸福交棒」給江啟臣，為今天的競總成立大會定調。「禿子、漢子、燕子」今天合體助陣「大鼻子」，侯友宜表示，江啟臣和他都是在市場長大的孩子，都是「甘苦人」，對基層民眾的心情完全能夠理解與感受。他指出，江啟臣提出的「20分鐘生活圈、5大生活區域」，與新北市推動的「4大核心」有相同的經營概念，期待透過地方建設帶動周邊縣市共榮共好。韓國瑜則透露，江啟臣從政大外交系畢業後想出國留學，但家中經濟條件有限，靠著擔任海龍蛙兵期間存下的錢出國念書。韓國瑜表示，相信這樣一路苦過來、從基層走出來的人，能以同理心照顧市民，帶領台中再往前走，打造更國際化的城市。盧秀燕主動提議「三子」與「大鼻子」來個「團抱」，4人在台上緊緊相擁，象徵團隊齊心、一起啟程。盧秀燕表示，她的市長任期年底將屆，過去8年始終心心念念為台中服務，期待台中持續變得更好、讓城市的幸福延續下去。盧秀燕進一步以「一個家庭的家長」自喻，表示即將離開、卸任時，最關心的就是這個家能不能繼續幸福，因此交棒時最重要的就是「安心」。她強調，對於下一棒的人選，「如果是啟臣，我就會安心」，並喊話自己已經準備好，要把台中的未來「好好交棒、安心交棒、幸福交棒」給江啟臣。