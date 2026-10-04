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▲陳幸妤與趙建銘離婚掀起一連串風波。（圖／資料照）

前總統陳水扁的女兒陳幸妤與前夫趙建銘離婚後的財務爭議鬧得沸沸揚揚，陳幸妤表示趙建銘挪用她存給3個兒子的教育基金2300萬元，不願歸還。對此，趙建銘今（4）日透過一名張姓友人發聲，表示已將2300萬全部還給孩子，甚至還多給1000萬投資獲利，等於總共3300萬元回到小孩手中。趙建銘今日透過張姓友人發表聲明，表示已將2300萬教育金費還給小孩，這些錢之前被他拿去投資，獲利的1000萬元他也全數轉給兒子。老大趙翊安拿到現金698萬、股票300萬，老二趙翊廷拿到現金1345萬，老三趙翊佑則是現金800萬以及股票約200萬元。趙建銘表示他手中握有與兒子的對話紀錄，徵得同意後才會公布相關還錢證據。回顧這場婚變風暴，陳幸妤8月12日在自己50歲生日前夕，於趙建銘的骨科診所留下Google 1星負評，並自稱「前妻」，才讓兩人離婚一事曝光。隨後趙建銘回應他們早在去年6月就已簽字，當初陳幸妤買下送給他價值6000萬的台南診所店面也是他在付貸款，拿到清償證明才與陳幸妤離婚，並沒有不付錢。而陳幸妤除了抨擊趙建銘醫術不佳，還說他與護理師許芊芊互動有鬼，隨後更在受訪時指出，她幫小孩存下的2300萬教育基金也被趙建銘挪用，趙以投資為由更改網銀密碼，掌握實際管理權。陳幸妤表示這些錢都是她辛苦存的，還有長輩給孩子的紅包錢等等，趙建銘當初說自己比較會投資，她才把錢交給對方管理，現在兩人已經離婚，她認為錢應該要還給小孩，但趙建銘都沒動作。對此，趙建銘曾對兒子說：「如你媽再跟媒體放話，我就不還錢」，最後也許諾會在10月5日之前把這筆教育基金過給小孩。如今期限將至，趙建銘終於把錢還清，這才大動作請友人發聲，強調自己已經把帳戶主導權還給小孩，甚至多給他們1000萬元。