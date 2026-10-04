2026年LOL《英雄聯盟》世界賽10月16日將在美國揭開序幕，賽事將依序進行「入圍賽、瑞士制、8強淘汰賽、4強淘汰賽、決賽」等階段，誕生S16王者，最受矚目的肯定是 Faker 率領的 T1 戰隊，能否完成4連霸奇蹟，而台灣也有 CFO 戰隊參與，《NOWNEWS》也透過本文整理 LOL 世界賽賽程、賽制、參賽隊伍、比賽時間等資訊。
🟡2026年LOL世界賽日期、比賽時間
📍入圍賽：10月16日至10月19日
📍瑞士制： 10月29日至11月1日
📍八強賽、四強賽：11月4日至11月9日
📍四強賽：11月1日至11月2日
📍冠軍賽：11月15日
🟡2026年LOL世界賽參賽隊伍
🟡2026年 LOL世界賽賽制
📌入圍賽：2026年LOL世界賽共有 19 支戰隊參賽，其中4支隊伍需先從入圍賽開始，包括歐洲第3種子KC、LCP第3種子MVK、LCS第3種子LYON、CBLOL的第2種子，入圍賽採取4隊BO5雙敗淘汰制，只有1隊可以晉級瑞士制。
📌瑞士制：16支戰隊將被編制為Pool 1至Pool 4，4個等級，瑞士制共有5輪，首輪Poo1只能與Pool 4對戰、Pool 2只能和Pool 3對戰，且同賽區要迴避；第二輪開始後「同戰績戰隊互打」，此時隊伍抽籤將不再有任何限制，且每輪比賽結束當天，就會抽籤決定下一輪對手。
瑞士制只要拿下3勝就晉級、吞下3敗則淘汰，「決定晉級與否的賽事，將以BO3模式，其餘皆為BO1」，共計8隊可以晉級
■Pool 1：LCK #1、LPL #1、LEC #1、LCS #1
■Pool 2：LCP #1、CBLOL #1、LCK #2、LPL #2
■Pool 3：LCK #3、LPL #3、LCS #2、LEC #2
■Pool 4：LCP #2、LCK #4、LPL #4、入圍賽晉級隊伍
📌8強賽、4強賽、冠軍賽
瑞士制8支晉級戰隊進入單敗淘汰賽，8強、4強與總決賽皆採 BO5單敗淘汰賽，輸掉系列賽直接結束今年世界賽旅程，最終兩隊則會在11月15日前往紐約 Barclays Center 爭奪 2026《英雄聯盟》世界冠軍。
🟡2026年 LOL世界賽直播連結
中文：Twitch、YouTube
英文：Twitch、YouTube
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📍入圍賽：10月16日至10月19日
📍瑞士制： 10月29日至11月1日
📍八強賽、四強賽：11月4日至11月9日
📍四強賽：11月1日至11月2日
📍冠軍賽：11月15日
|賽區
|聯賽
|已晉級隊伍（按種子序）
|韓國
|LCK
|GEN、HLE、T1、DK
|中國
|LPL
|AL、BLG、TES、IG
|太平洋
|LCP
|TSW、CFO、MVK
|歐洲
|LEC
|G2、Movistar KOI （MKOI）、KC
|北美
|LCS
|C9、TL、LYON
|巴西
|CBLOL
|LOS、待定
📌入圍賽：2026年LOL世界賽共有 19 支戰隊參賽，其中4支隊伍需先從入圍賽開始，包括歐洲第3種子KC、LCP第3種子MVK、LCS第3種子LYON、CBLOL的第2種子，入圍賽採取4隊BO5雙敗淘汰制，只有1隊可以晉級瑞士制。
📌瑞士制：16支戰隊將被編制為Pool 1至Pool 4，4個等級，瑞士制共有5輪，首輪Poo1只能與Pool 4對戰、Pool 2只能和Pool 3對戰，且同賽區要迴避；第二輪開始後「同戰績戰隊互打」，此時隊伍抽籤將不再有任何限制，且每輪比賽結束當天，就會抽籤決定下一輪對手。
瑞士制只要拿下3勝就晉級、吞下3敗則淘汰，「決定晉級與否的賽事，將以BO3模式，其餘皆為BO1」，共計8隊可以晉級
■Pool 1：LCK #1、LPL #1、LEC #1、LCS #1
■Pool 2：LCP #1、CBLOL #1、LCK #2、LPL #2
■Pool 3：LCK #3、LPL #3、LCS #2、LEC #2
■Pool 4：LCP #2、LCK #4、LPL #4、入圍賽晉級隊伍
📌8強賽、4強賽、冠軍賽
瑞士制8支晉級戰隊進入單敗淘汰賽，8強、4強與總決賽皆採 BO5單敗淘汰賽，輸掉系列賽直接結束今年世界賽旅程，最終兩隊則會在11月15日前往紐約 Barclays Center 爭奪 2026《英雄聯盟》世界冠軍。
🟡2026年 LOL世界賽直播連結
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英文：Twitch、YouTube