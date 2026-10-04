Google Gemini免費版要縮水了，Google近期調整Gemini個人帳號可使用的AI模型權限，外媒《9to5google》根據Google更新的支援文件指出，從10月9日起，沒有訂閱Google AI方案的免費用戶，原本可使用Flash-Lite、Flash與Pro共3種模型，之後將只剩Flash-Lite，等於一口氣少掉2種模型；就連付費的Google AI Plus也受到波及，未來將失去Pro模型，只保留Flash-Lite與Flash。
Gemini免費版只剩Flash-Lite Flash、Pro都要付費
依Google目前對Gemini模型的定位，Flash-Lite是一款強調速度與效率的輕量模型，適合摘要、腦力激盪等日常任務；Flash則在速度與推理能力間取得平衡，能處理從簡單問答到較複雜問題；Pro則是三者中能力最高的模型，Google強調其更擅長複雜數學、程式設計，以及文字、檔案、圖片與影片理解。
目前未訂閱Google AI方案的免費帳號，仍可使用Flash-Lite、Flash與Pro共3種模型。不過，依最新調整，10月9日起免費版將只保留Flash-Lite，Flash與Pro都不再開放使用。
調整後各方案可使用模型預
免費版：Flash-Lite
Google AI Plus：Flash-Lite、Flash
Google AI Pro：Flash-Lite、Flash、Pro
Google AI Ultra：Flash-Lite、Flash、Pro
Google重新劃分免費、付費差異 Pro門檻拉高
Google今年5月已先調整Gemini用量計算方式，改以實際「運算量」決定可使用額度，包括提示詞複雜度、使用哪一種模型與功能，以及對話長度都會影響消耗量，系統每5小時重設一次使用量，直到碰到每週用量上限。如今Google再進一步限制不同方案可使用的模型，把免費版、AI Plus與AI Pro之間的差異拉得更開。Google目前將Flash-Lite定位為日常工作主力，Flash主打速度與推理兼具，而Pro則鎖定複雜推理。對只拿Gemini簡單聊天的人來說，免費版仍能使用。
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依Google目前對Gemini模型的定位，Flash-Lite是一款強調速度與效率的輕量模型，適合摘要、腦力激盪等日常任務；Flash則在速度與推理能力間取得平衡，能處理從簡單問答到較複雜問題；Pro則是三者中能力最高的模型，Google強調其更擅長複雜數學、程式設計，以及文字、檔案、圖片與影片理解。
目前未訂閱Google AI方案的免費帳號，仍可使用Flash-Lite、Flash與Pro共3種模型。不過，依最新調整，10月9日起免費版將只保留Flash-Lite，Flash與Pro都不再開放使用。
免費版：Flash-Lite
Google AI Plus：Flash-Lite、Flash
Google AI Pro：Flash-Lite、Flash、Pro
Google AI Ultra：Flash-Lite、Flash、Pro
Google重新劃分免費、付費差異 Pro門檻拉高
Google今年5月已先調整Gemini用量計算方式，改以實際「運算量」決定可使用額度，包括提示詞複雜度、使用哪一種模型與功能，以及對話長度都會影響消耗量，系統每5小時重設一次使用量，直到碰到每週用量上限。如今Google再進一步限制不同方案可使用的模型，把免費版、AI Plus與AI Pro之間的差異拉得更開。Google目前將Flash-Lite定位為日常工作主力，Flash主打速度與推理兼具，而Pro則鎖定複雜推理。對只拿Gemini簡單聊天的人來說，免費版仍能使用。