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AI需求續強 明年企業獲利可望挑戰8兆元

受到美股四大指數全面收高激勵，台股10月2日延續強勢表現，終場上漲122.25點、收在48475.74點，再創收盤歷史新高，成交量達9,331.85億元，周線同步連三紅。安聯投信台股團隊指出，市場關注重心可望重新回到企業獲利與成長動能。安聯投信台股團隊表示，近期資金持續布局AI供應鏈，包含被動元件、記憶體及ABF載板等族群表現活躍，重要權值股維持高檔整理；非電子族群方面，受美國擬限制柴油出口，以及中國煉油商暫停出口石油產品等消息帶動，塑化股成為傳產焦點，市場資金呈現多元輪動態勢。基金經理人蕭惠中說，雖然短期市場仍受到美債殖利率與油價波動干擾，但投資焦點有望逐步由利率政策轉向企業基本面，其中第三季財報將成為接下來市場觀察重點。在AI基礎建設需求持續擴張帶動下，相關產業基本面仍維持正向發展，隨著升息循環接近尾聲，市場關注重心可望重新回到企業獲利與成長動能。基金經理人陳思銘指出，進入第四季，AI、半導體及關鍵供應鏈相關產業訂單需求依舊強勁，在需求持續增溫推動下，供應鏈第四季營收有機會較前一季維持雙位數成長；展望明年，根據產業調研，目前追單效應仍相當明顯，反映企業對未來景氣展望仍抱持高度信心。不過，陳思銘也提醒，市場短期仍可能受到AI監管議題、新興產業獲利落地進度，以及殖利率與油價受地緣政治因素干擾等因素影響，成長股與科技股評價仍有波動壓力，因此部分資金仍維持觀望態度。展望後市，陳思銘表示，受惠資料中心建置需求持續增加，CPU、GPU等核心運算需求可望進一步升溫，預估明年整體企業獲利有機會挑戰8兆元以上水準，成為支撐台股基本面與市場信心的重要關鍵。蕭惠中則認為，包括AI供應鏈獲利成長、新平台產品放量、輝達訂單能見度延伸，以及市場風險偏好回升等利多因素，仍將持續發酵；整體市場有機會從過去的高檔輪動整理，逐步轉向多頭擴散格局，後市表現仍值得期待。基金經理人廖本隆說，AI與科技供應鏈仍是推動企業獲利成長的重要引擎，但能源價格維持高檔、地緣政治衝突，以及各國財政壓力等因素，仍可能影響通膨降溫速度，高殖利率環境也將提高股市評價波動風險，後續仍須關注全球政經局勢及金融市場重新定價帶來的影響。廖本隆指出，台股中AI基礎建設、半導體設備、記憶體及PCB供應鏈，依舊具備明顯的結構性成長優勢；然而投資人仍應留意資本支出循環、利率變化及市場風險偏好波動對評價面的影響。