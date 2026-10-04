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中華職棒中信兄弟今（4）日回到洲際主場力拚下半季冠軍，對決已確定全年戰績墊底的台鋼雄鷹。雄鷹此役祭出本土「奇兵」張誠恩掛帥先發。耐人尋味的是，張誠恩去年生涯一軍初先發，碰上的正是兄弟拚全年戰績第1的封王戰，當時他主投3局失2分（0分責失）吞下敗投；如今迎來生涯第2度先發登板，對手竟然又是劍指拋下黃色彩帶的「黃衫軍」，張誠恩能否一雪前恥、扮演關鍵攪局者，成為今晚全場矚目焦點。張誠恩去年10月3日在洲際球場對決兄弟，迎來職棒生涯初先發，當天恰好就是兄弟力拚全年勝率第一的登頂之戰。開賽首局張誠恩便面臨嚴苛考驗，一出局後接連被江坤宇、王威晨敲出安打，隨後雖讓許基宏擊出一壘方向滾地球，但隊友顏郁軒發生守備失誤，讓兄弟攻佔滿壘。面對滿壘失分危機，張誠恩出現暴投奉送分數，讓兄弟兵不血刃先馳得點，隨後宋晟睿擊出帶有打點的滾地球，兄弟首局便進帳2分。不過張誠恩迅速回穩，在第2、3局讓兄弟打線6上6下，順利完成投球任務退場，終場雄鷹以0：2惜敗，兄弟如願奪下全年戰績第1名。總計張誠恩在該場生涯初先發主投3局被敲2安，失2分皆非責失，另外飆出2次三振、投出1次保送，生涯初先發表現可圈可點。本季張誠恩在一軍出賽10場皆為後援，如今迎來生涯第2度、也是本季首場先發。命運捉弄人的是，這場比賽竟又是兄弟至關重要的下半季封王戰，張誠恩能否擋下黃潮、成功雪恥，成為比賽最大看點。張誠恩本季出賽10場全以後援亮相，拿下1次救援成功，防禦率3.48；本季兩度面對兄弟，對戰防禦率僅2.70。兄弟則推出王牌洋投羅戈（Nivaldo Rodriguez）迎戰，羅戈本季出賽24場繳出11勝9敗、防禦率3.43的優質成績，今年面對雄鷹交手6場，手握4勝2敗、對戰防禦率3.35的壓制力，全力為兄弟守住封王關鍵一役。