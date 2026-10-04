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▲T.O.P高雄見面會還有很多餘票。（圖／翻攝自拓元系統）

BIGBANG前成員T.O.P將於12月19日來到高雄巨蛋，舉辦「2026 T.O.P PRE-STUDIO IN KAOHSIUNG」個人見面會，門票於今（4）日中午12點在拓元系統正式開賣，不過因為藝人本人日前才認愛女星Nana，因此售票狀況似乎沒有非常理想，只有6300元的VIP套票有賣光，其他都還有票可以讓粉絲購買。T.O.P見面會的高雄場於今日中午在拓元售票系統正式開賣，因為想要買到前排位置的粉絲，都已經在先前的會員售票日購得票券，因此相對於最貴的6300元VIP區已經全部賣光光，其他價位的票其實剩相當多。有許多網友猜測會不會跟T.O.P前兩天認愛女星Nana有關係，不過其實真的脫粉的粉絲並沒有很多，多數是祝福偶像遇到了靈魂伴侶，希望兩人能相輔相成一起走到最後，且T.O.P先前已經在林口體育館舉辦過活動台北場，當時也是剩餘不少票券，但大家依舊看得非常開心。Nana今年1月跟T.O.P合作專輯主打歌MV〈Studio54〉，兩人認識後感情逐漸升溫，今年6月從朋友正式發展成戀人，D社更是公開兩人在自家附近的約會照片，兩人皆認愛穩定發展中。