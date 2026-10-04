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美沙冬早在2006年全面推動 張斯綱：2014年文章一字未提

鍾沛君批「昨是今非」 點名蘇巧慧說清楚是否背書

陳菁徽盤點立委任內「零質詢、零法案」 批選舉才蹭毒品議題

蔣萬安競辦拋三問 酸沈伯洋帶來「洋流還是毒流」

針對民進黨台北市長參選人沈伯洋2014年文章曾主張「建立社區中心，提供吸毒者毒品與乾淨的針頭」，台北市議員張斯綱、鍾沛君、立委陳菁徽及蔣萬安競選辦公室主任葉向媛今（4）日共同召開記者會，直指沈伯洋面對爭議，不僅沒有正面回答2026年是否仍支持當年主張，反而不斷以「美沙冬治療」回應，根本是「偷換概念」。張斯綱更在現場秀出網友提供的疑似「機器人程式」截圖，質疑蔣萬安臉書深夜出現大量留言，要求沈伯洋及民進黨說清楚，「這個程式熟悉嗎？」張斯綱表示，沈伯洋2014年文章白紙黑字寫下「建立社區中心，提供吸毒者毒品與乾淨的針頭」，但這兩天面對外界質疑，沈伯洋及其支持者卻不斷將議題轉向美沙冬治療，「這根本是把兩件不同的事情混在一起，刻意置換概念。」張斯綱指出，美沙冬減害政策早在2005年試辦、2006年全面推動，遠早於沈伯洋2014年的文章，且沈伯洋當年的文章「沒有一個字談到美沙冬」，如今卻把兩者混為一談。張斯綱在記者會現場也秀出網友提供的截圖表示，今早收到相關資料，內容疑似顯示有人利用機器人或AI程式， 大量在蔣萬安的臉書上面進行留言，張斯綱質問沈伯洋及民進黨說清楚，「這個程式熟悉嗎？」鍾沛君則表示，沈伯洋這兩天的說法「左支右絀」，「2026年的沈伯洋沒有辦法面對2014年的沈伯洋」。她強調，沈伯洋當年講的是「毒品與乾淨針頭並行」，如今卻拿美沙冬出來回應，「美沙冬不需要針頭，拿美沙冬替當年的論述辯護，就是標準的偷換概念。」鍾沛君也點名民進黨新北市長參選人蘇巧慧，既然兩人選戰互相站台、喊出「匯聚洋流」，就應說清楚是否替沈伯洋當年的毒品論述背書。她更喊話沈伯洋：「你說10分鐘後就可以辯論，那就先花10分鐘，把2014年的自己跟2026年的自己講清楚。擺擂台之前，先交代是不是昨是今非。」立委陳菁徽則指出，沈伯洋2014年文章批評當時「相關法令不足」、「沒有完善的私人機構配合」，但美沙冬替代治療及相關減害措施早已在台灣推行多年。她質疑，沈伯洋如今將當年的文字解釋為美沙冬治療，與文章原文並不相符。陳菁徽進一步指出，根據其團隊盤點，沈伯洋擔任立委兩年多以來，針對毒品防制「零質詢、零法案」，面對毒駕、喪屍菸彈及毒品年輕化等議題，也未提出具體修法版本。她批評，如果沈伯洋真的長期關注毒品政策，更應利用立委職權提出質詢及修法，而不是到了選舉才到處「蹭議題」。蔣萬安競選辦公室主任葉向媛最後表示，請沈伯洋回答三個問題：第一，現在還認不認同「毒品只是藥」的說法？第二，如果仍主張設置社區中心，要設在哪裡、發放哪些需要使用針頭的毒品？第三，蔣萬安市長明確反對毒品除罪化，而沈伯洋過去曾指導毒品除罪化相關研究，如今立場究竟是什麼？葉向媛表示，台北市民想知道的不是「drugs」怎麼翻譯，而是一個想當台北市長的人，面對毒品防治究竟抱持什麼立場。「台北市民更想知道的是，沈伯洋要帶給台北的，究竟是『洋流』，還是『毒流』？」