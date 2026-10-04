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美國期中選舉進入最後衝刺階段，總統川普（Donald Trump）預計在選前最後4週密集造勢，走訪至少10個州，不僅鎖定密西根、北卡羅來納及喬治亞等參議院關鍵戰區，也將前往多個共和黨傳統票倉，力拚鞏固國會席次。根據美媒POLITICO報導，距離美國期中選舉投票日剩下不到1個月，川普也進入助選衝刺階段，據白宮高階官員及知情人士透露，川普接下來預計前往密西根、北卡羅來納、喬治亞、德州、愛荷華、阿拉斯加、俄亥俄、堪薩斯、蒙大拿及賓州等至少10州，其中德州、俄亥俄及喬治亞州更將各造訪2次。值得注意的是，德州、愛荷華、阿拉斯加、俄亥俄及堪薩斯都是川普2024年總統大選以雙位數百分點優勢拿下的州；蒙大拿及賓州則有競爭激烈的聯邦眾議院選戰，顯示共和黨不只要搶攻搖擺州，也希望提前穩固可能出現變數的選區。白宮高階官員表示，最糟糕的情況就是沒有及時前往需要鞏固選情的地方，導致選前3週才倉促安排行程，因此團隊希望提前部署。按照目前規劃，川普約2週後還將展開一趟大規模造勢行程，從華府出發，依序前往蒙大拿、阿拉斯加、拉斯維加斯、亞利桑那及德州，再返回華府。不過相關行程仍可能依民調變化調整。白宮官員表示，團隊將觀察未來數週各地選情，「我們的行程安排一直保持彈性」。目前主要戰場中，川普唯一沒有規劃前往的是緬因州。共和黨籍聯邦參議員柯林斯（Susan Collins）正面臨民主黨對手傑克森（Troy Jackson）挑戰，她也是目前唯一在2024年由民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）勝出的州尋求連任的共和黨參議員。隨著投票日逼近，川普近期已明顯增加輔選行程。他預定晚間前往阿拉巴馬州舉行造勢活動，週六轉往俄亥俄州，下週一再前往內布拉斯加州，並於下週三赴德州聖安東尼奧造勢。