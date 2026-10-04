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張斯綱抓時間點反擊：若講美沙冬為何當年不寫？

點出美沙冬採口服 張斯綱：為何文章還要提供乾淨針頭？

張景森援引歐洲減害政策 張斯綱追問：台北哪裡要設注射站？

批張景森「豬隊友」 張斯綱：別再偷換概念

民進黨台北市長參選人沈伯洋2014年文章曾主張建立社區中心，提供吸毒者「毒品與乾淨的針頭」，近日引發藍綠交鋒。行政院前政務委員張景森今（4）日發文聲援沈伯洋，援引歐洲減害政策及台灣美沙冬替代治療經驗，批評台北市長蔣萬安團隊「先亂打、後亂答，最後亂說」。 對此，台北市議員張斯綱反擊，張景森不護航還好，「一護航反而徹底暴露邏輯破產、偷換概念」，並從時間、醫療方式及歐洲政策等三方面逐一反駁，直嗆「張景森好了啦，這樣瞎護航、露馬腳，你以為沈伯洋會謝謝你嗎？」張斯綱表示，綠營的「髮夾彎和硬拗」再度刷新外界三觀，張景森洋洋灑灑談了一大串「美沙冬」歷史，試圖替沈伯洋2014年的言論辯護，但光從時間點來看，說法就已經自相矛盾。張斯綱指出，按照張景森自己的說法，台灣早在2005年就開始推動美沙冬替代治療；既然相關制度早於沈伯洋2014年的文章，如果沈伯洋當年想表達的是美沙冬，「為什麼不直接寫『美沙冬』三個字？為什麼要拐彎抹角寫『提供毒品』？」他批評，沈伯洋當年文章所談的內容，與如今拿來回應的美沙冬並不相同，現在卻將兩者連結，「少在那裡時空旅人、移花接木」。張斯綱接著指出，沈伯洋當年的文章白紙黑字寫著「建立社區中心，提供吸毒者毒品與乾淨的針頭」，但美沙冬是口服使用，「根本不需要針頭」，且必須在管制下使用，因此不能直接將沈伯洋文章中的主張與美沙冬替代治療畫上等號。他質疑，若沈伯洋當年談的真的是美沙冬，文章為何還要特別提到「乾淨的針頭」？如今張景森拿美沙冬替當年的論述辯護，反而凸顯兩者間的差異。張斯綱批評，把「社區發毒品、針頭」強行解釋成「美沙冬替代療法」，才是在混淆不同政策，也無法解釋沈伯洋2014年文章的原始文字。針對張景森援引瑞士、德國、荷蘭等歐洲國家的減害政策經驗，認為醫療海洛因、安全使用場所等措施都可以進一步討論， 張斯綱則反問，既然要討論歐洲「提供醫療級海洛因」及「設立合法注射站」等作法，就應該把政策內容說清楚。張斯綱質問，「張景森、沈伯洋，你們打算在台北市的哪一個行政區、哪一條街的『社區中心』成立毒品注射站？」是在大安區、文山區，還是北投區？又有哪個社區的家長願意讓孩子上學路上，旁邊就有一個提供相關服務的社區中心？他批評，張景森拿歐洲減害治理替沈伯洋辯護，卻沒有回答如果相關政策真的搬到台北，究竟要如何落實、設置在哪裡，以及社區是否能夠接受等問題。張斯綱最後表示，沈伯洋當年的言論如今受到檢驗，就應直接說明目前是否仍認同，而不是將「提供毒品與乾淨針頭」轉向美沙冬替代治療討論。他更批評，張景森此時出面辯護，反而成為「豬隊友」，用一套「漏洞百出的邏輯」替沈伯洋解釋，卻沒有解決最核心的問題。張斯綱強調，台北市民真正關心的是社區安全及毒品政策究竟要怎麼做，而不是用政治口水模糊原本的文字，「台北市民水準很高，不需要這種摧毀社區安全網的毒品思維，更不需要用政治口水掩蓋事實的無良政客。」