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◼︎台北市10月5日停水範圍

▲台北市10月5日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台北市10月5日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台北市10月5日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台北市10月5日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台北市10月5日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台北市10月5日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台北市10月5日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台北市10月5日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎新北市10月5日停水範圍

▲新北市10月5日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲新北市10月5日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲新北市10月5日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲新北市10月5日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲新北市10月5日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲新北市10月5日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲新北市10月5日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎桃園市10月5日停水範圍

▲桃園市10月5日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲桃園市10月5日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲桃園市10月5日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎台南市10月5日停水範圍

▲台南市10月5日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台南市10月5日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎高雄市10月5日停水範圍

▲高雄市10月5日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎基隆市10月5日停水範圍

▲基隆市10月5日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎宜蘭縣10月5日停水範圍

▲宜蘭縣10月5日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎南投縣10月5日停水範圍

▲南投縣10月5日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎雲林縣10月5日停水範圍

▲雲林縣10月5日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎嘉義縣10月5日停水範圍

▲嘉義縣10月5日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎屏東縣10月5日停水範圍

▲屏東縣10月5日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲屏東縣10月5日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎台東縣10月5日停水範圍

▲台東縣10月5日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台東縣10月5日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

停水前後注意事項

收假睡前記得儲水備用！據台灣自來水公司最新公告，10月5日（週一）在以及總共12縣市部分地區將實施停水，原因包含管線汰換、污水管工程等，在屏東縣東港還有時間長達34小時的停水事件。《NOWNEWS今日新聞》統整全台灣各縣市10月5日停水影響範圍與時間，讓民眾迅速掌握是否影響到自家供水情況。🕦影響時間：10月5日11時至15時(共4小時)📍停水地區中山區：建國北路三段113巷民族東路410巷至建國北路3段間)及建國北路三段97號至111號(直接用水戶:停水3戶)🕦影響時間：10月5日11時至15時(共4小時)📍停水地區中山區：建國北路三段113巷(民族東路至建國北路3段間單號側)及建國北路三段115號至127號(直接用水戶:停水4戶)🕦影響時間：10月5日09時30分至15時30分(共6小時)📍停水地區文山區：木柵路一段(直接用水戶:停水20戶)🕦影響時間：10月5日10時30分至16時30分(共6小時)📍停水地區萬華區：三水街77號總表、三水街東市場攤位28號、和平西路三段53號之2~85號(單號側)、和平西路三段81巷3~22號、和平西路三段89巷11弄內公共廁所、康定路229號總表、338號(直接用水戶:停水31戶)🕦影響時間：10月5日11時至15時(共4小時)📍停水地區北投區：公館路公館路425及427號總表、431號、433號；公館路423巷10號、12號總表、19之25號總表；公館路423巷8弄1號及3號總表、5號至11號總表、13號至15號總表、17號、17號總表、19號；承德路7段388號總表、388號總表二樓及（貼單用戶)。(直接用水戶:停水4戶)🕦影響時間：10月5日11時至15時(共4小時)📍停水地區北投區：東昇路12號至57號；登山路24號至157號及（貼單用戶)(直接用水戶:停水169戶)🕦影響時間：10月5日11時至15時(共4小時)📍停水地區大安區：和平東路三段509巷、531巷及575巷(直接用水戶:停水99戶)🕦影響時間：10月5日11時至15時(共4小時)📍停水地區萬華區：三水街77號總表、三水街東市場攤位28號、和平西路三段53號之2~85號(單號側)、和平西路三段81巷3~22號、和平西路三段89巷11弄內公共廁所、康定路229號總表、338號(直接用水戶:停水31戶)🕦影響時間：10月5日10時至16時(共6小時)📍停水地區中和區：連城路87號、91號、93號95號、97號、101號、103號、連城路75巷弄(全部用戶)、連城路89巷(全部用戶)、連城路99巷(全部用戶)、連勝街6號、22號及24號、連勝街26巷6號旁工地、景平路547號至565號(單號側)、景平路575號至597號(單號側)、景平路545巷弄(全部用戶)。(直接用水戶:停水104戶)🕦影響時間：10月5日11時30分至15時30分(共4小時)📍停水地區三重區：福隆路49號至121號(單號側)(直接用水戶:停水11戶)🕦影響時間：10月5日10時至16時(共6小時)📍停水地區三重區：集賢路162號、168號、186號及188號。(直接用水戶:停水3戶)🕦影響時間：10月5日10時至14時(共4小時)📍停水地區中和區：和興里中正路32號之前至中正路216號(直接用水戶:停水12戶)🕦影響時間：10月5日12時至16時(共4小時)📍停水地區汐止區：弘道街10號至59號(含巷弄)(直接用水戶:停水28戶)🕦影響時間：10月5日11時至15時(共4小時)📍停水地區三重區：大同南路64、66號、68巷1~35、2~34號(直接用水戶:停水27戶)🕦影響時間：10月5日11時至15時(共4小時)📍停水地區三重區：光興街86號至223號、大同南路65號至73號、中正南路72巷1號至7號、中正南路80巷6號至14號 (直接用水戶:停水66戶)🕦影響時間：10月5日11時至19時(共8小時)停水原因：環南路新設斷管聯絡。📍停水地區觀音區：信義路、光明路、大潭北路、大潭南路、快速路九段、東西向快速公路觀音大、桃大一街、桃科三路、桃科二路、桃科路、濱海路大潭段、環北路、環南路、環科路、環西路、科技一路、科技二路、科技路、西部濱海快速公路、觀音交流道、電廠一路、電廠三路、電廠二路、電廠六路、電廠路。🕦影響時間：10月5日09時至14時(共5小時)停水原因：管網封閉調查作業及水量計檢修作業。📍停水地區新屋區：後湖里、石磊里。共2個村里。🕦影響時間：10月5日21時至03時(共6小時)停水原因：管網封閉調查作業及水量計檢修作業。📍停水地區新屋區：下埔里、石牌里共2個村里。🕦影響時間：10月5日09時至17時(共8小時)停水原因：汰換管線工程。📍停水地區將軍區：鯤溟里、鯤鯓里。共2個村里。🕦影響時間：10月5日09時至17時(共8小時)停水原因：汰換管線工程。📍停水地區永康區：大灣路49號/大灣路37巷6弄(單雙號)/大灣路41巷(單雙號)/ 大灣路51巷(單雙號)/文賢街212~226號(雙號側)。🕦影響時間：10月5日08時30分至12時(共3小時半)停水原因：電氣設備檢驗，加壓站暫停供水。📍停水地區岡山區：台上里、華崗里、大莊里、潭底里、嘉峰里、嘉興里。阿蓮區：全部。🕦影響時間：10月5日09時至16時(共7小時)停水原因：清洗配水池。📍停水地區中正區：調和街290巷全部含各巷弄。🕦影響時間：10月5日13時至17時(共4小時)停水原因：汰換管線。📍停水地區壯圍鄉：壯五路/壯五路123巷/壯五路101巷/壯五路85巷/壯五路81巷等周邊。🕦影響時間：10月5日09時至12時(共3小時)停水原因：用戶新改裝工程新舊管線改接事宜。📍停水地區草屯鎮：富頂路一段全(含巷弄)，艾鉅有限公司(富頂路一段442號)至坪頂大樟樹沿線用戶。🕦影響時間：10月5日08時至18時(共10小時)停水原因：汰換管線工程。📍停水地區東勢鄉：安西路、新坤路、永安路。臺西鄉：安西路、永安路。🕦影響時間：10月5日08時至18時(共10小時)停水原因：管線改善工程。📍停水地區民雄鄉：中和村/社溝一帶🕦影響時間：10月5日08時至06日18時(共34小時)停水原因：汰換管線工程停水改接。📍停水地區東港鎮：福德里、朝安里、頂中里(朝隆路、博愛街)。🕦影響時間：10月5日09時至17時(共8小時)停水原因：換管線工程。📍停水地區三地門鄉：和興路。高樹鄉：中正路、仁里路、保安路、光明路、同安路、向川路、和平路、和興路、圓環路、大同路、大平路、太安路、平安路、建成路、新改路、新發公路、新興路、明義路、民和路、民安路、永安路、沿山公路一段、泰和路、維興路、美村路、義興路、萬興路、豐田路、長美路。🕦影響時間：10月5日08時至17時(共9小時)停水原因：大型水量計供水設備更換。📍停水地區關山鎮：電光里/利吉產業道路、東興產業道路。🕦影響時間：10月5日08時至17時(共9小時)停水原因：大型水量計供水設備更換。📍停水地區關山鎮：月眉里/花東縱谷公路。為減少停水期間對日常生活的影響，同時讓後續復水流程更順暢，台灣自來水公司建議，用戶可在停水前至少提前6小時做好儲水準備；而在停水期間，務必要將抽水馬達電源關閉，避免設備空轉導致損壞，甚至提高發生火災的風險。等到恢復供水時，則可先將家中各處水龍頭打開排氣，有助於水流更快恢復穩定。由於不同地區的地勢高低與管線配置有所差異，位於管線末端、高樓層或地勢較高的住戶，水壓回升通常會較慢，可能需要多等待一段時間。若供水已恢復但家中仍無水可用，建議盡快聯繫台水公司，由專人進一步協助排除問題。