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清潔針具交換計畫「不是鼓勵民眾開始用毒品」 紅絲帶基金會：減害、反毒不互斥

近日台北市長蔣萬安因談及「美沙冬維持治療」引發討論。台灣紅絲帶基金會強調，公共政策可以被檢驗，也可以被批評，但不應為了政治攻防而刻意簡化甚至扭曲政策內容。蔣萬安在臉書發文指出，反毒沒有模糊空間，禁止毒品進入校園社區，是必須堅守的紅線。提及沈伯洋主張，「台灣至少可以效仿某些國家，建立社區中心，提供吸毒者毒品與乾淨的針頭。」台北市的社區容許提供毒品跟針頭，供吸毒者施打嗎？要提供哪些需要針頭的毒品？如果要有這樣的社區，可以放在哪裡？市民能接受嗎？台灣紅絲帶基金會指出，近日公共討論中，出現將「藥癮愛滋減害計畫」與「鼓勵吸毒」直接畫上等號的說法，甚至將清潔針具服務描述為政府鼓勵藥物使用的政策。基金會指出，公共政策可以被檢驗，也可以被批評，「但不應為了政治攻防而刻意簡化甚至扭曲政策內容。」清潔針具交換計畫並不是鼓勵民眾開始使用毒品，而是針對既存的注射行為，降低共用針具可能造成的血液傳染疾病風險。基金會表示，前衛生署疾病管制局副局長林頂曾全程參與並積極推動「減害計畫」；他也說，愛滋防治應建立在對疾病的正確認知、對感染者健康及大眾的利益的保障之上，並採用實證有效的方法解決社會問題，「而非透過泛道德的譴責、排斥或懲罰來處理疫情，卻無法解決真正的問題。」根據資料顯示，2005年台灣新增通報的HIV（愛滋病毒）感染個案共有3378 人，其中注射藥癮者佔2426人，高達總個案數的72%。而到了2020年，注射藥癮感染者已降至22人，占當年新增感染者約1.6%。從72%下降至1.6%，是台灣HIV流行病學結構極為顯著的改變，基金會提到，減害計畫同時包含清潔針具交換、美沙冬替代治療、衛生教育、篩檢及與跨部門合作等多項介入。基金會說明，台灣做出務實且具公衛成效的策略，除了降低了注射藥癮者的HIV 感染，更避免社區擴大傳播，扭轉海洛因毒癮的盛行。當時推行的針具交換計畫，至今更對我國達成WHO在全球推展C肝消除計畫上幫上大忙，提早達成WHO消除C肝的重大指標。「減害」與「反毒」從來不是互相排斥的2種政策，基金會強調，是處理不同階段的問題。所有討論都應回到數據與實證，而非利用污名與恐懼製造政治攻防，這段公共衛生寶貴經驗，不應讓選舉的短期攻防，抹煞台灣多年來為愛滋防治、海洛因藥癮防制所累積的成果與社會代價。