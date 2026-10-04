今年2026年10月18日是重陽節（農曆九月初九日），10月高雄市、雲林縣、南投縣，3縣市 「重陽敬老禮金」一次發錢！設籍、年齡符合資格長輩每人最包12000元現金，自動匯款入帳也有，《NOWNEWS今日新聞》整理發放金額、領取方式一次掌握。
📌高雄市重陽節敬老禮金！最高10000元 現金、匯款領取方式一覽
高雄市政府提醒，符合資格的長輩， 10月30日前未能透過帳戶轉帳或至公所臨櫃領取現金，也可於11月2日至12月31日前至社會局補領。若要委託他人補領，須準備雙方身份證件。
發放對象：
65歲以上長輩（民國50年12月31日前出生者）、55歲以上原住民長輩（民國60年12月31日前出生者）；於115年6月30日前設籍高雄市，且於9月18日前戶籍未遷出者。
發放金額：
◾️65～89歲（原住民55～64歲）：每人1500元
◾️90～99歲：每人5000元
◾️100歲以上：每人10000元（由社會局派員慰訪親送）
發放方式：
1、存簿登記入帳：
已辦理存簿轉帳帳戶登記者，10月2日自動匯入。去年已有登記轉帳帳戶，匯款資料將自動帶入。
2、現金領取：
10月2日至10月31日，攜帶證件、印章至各區公所臨櫃領取，或由公所發送。
📌雲林縣重陽敬老禮金！最高12000元 10/2匯款入帳一次整理
雲林縣政府統計，今年年滿65歲以上重陽敬老禮金發放人數有14萬6209人受益，其中百歲人瑞有185人，總計發放金額約3.1億元。預計10月2日透由各鄉鎮市公所轉撥入長輩帳戶。
發放對象：
設籍雲林縣且年滿65歲以上長者。
發放金額：
◾️65～69歲（60歲～64歲身障長者）：1000元
◾️70～79歲：2000元
◾️80～89歲：3000元
◾️90～99歲：6000元
◾️100歲以上：12000元（由縣政府派人實際訪視致贈）
發放方式：
匯款直接撥入帳戶，或由村里幹事送達現金。
📌南投縣重陽敬老禮金！最高10000元 10/2發放現金或匯款
南投縣政府表示，根據統計，今年總預估發放重陽敬老禮金約1億1,556萬餘元，其中百歲人瑞有164人；年滿55歲至64歲原住民約3611人、年滿65歲至99歲長者約11萬2249人。
發放對象：
設籍南投縣之凡年滿55歲至64歲原住民（51年1月1日至60年12月31日出生）、65歲至99歲長者（16年1月1日至50年12月31日出生）及百歲以上人瑞（15年12月31日前出生）。
發放金額：
◾️55～64歲原住民：500元
◾️65～99歲：1000元
◾️100歲以上：10000元（縣政府另行代表前往慰問，不重複發放）
發放方式：
全縣發放作業將自10月2日起至11月2日止陸續展開。發放方式採「現金領取」或「匯款方式」，領取採現金領取者，依公所通知到指定地點領取或由各村里幹事、村里長到府致送禮金；以匯款方式領取者，公所將會直接匯款至長者帳戶。另百歲人瑞將由縣府社勞局親自前往慰訪。
若對重陽敬老禮金發放時程有疑問者，可逕洽戶籍地鄉(鎮、市)公所社會課或民政課洽詢。
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高雄市政府提醒，符合資格的長輩， 10月30日前未能透過帳戶轉帳或至公所臨櫃領取現金，也可於11月2日至12月31日前至社會局補領。若要委託他人補領，須準備雙方身份證件。
發放對象：
65歲以上長輩（民國50年12月31日前出生者）、55歲以上原住民長輩（民國60年12月31日前出生者）；於115年6月30日前設籍高雄市，且於9月18日前戶籍未遷出者。
發放金額：
◾️65～89歲（原住民55～64歲）：每人1500元
◾️90～99歲：每人5000元
◾️100歲以上：每人10000元（由社會局派員慰訪親送）
發放方式：
1、存簿登記入帳：
已辦理存簿轉帳帳戶登記者，10月2日自動匯入。去年已有登記轉帳帳戶，匯款資料將自動帶入。
2、現金領取：
10月2日至10月31日，攜帶證件、印章至各區公所臨櫃領取，或由公所發送。
雲林縣政府統計，今年年滿65歲以上重陽敬老禮金發放人數有14萬6209人受益，其中百歲人瑞有185人，總計發放金額約3.1億元。預計10月2日透由各鄉鎮市公所轉撥入長輩帳戶。
發放對象：
設籍雲林縣且年滿65歲以上長者。
發放金額：
◾️65～69歲（60歲～64歲身障長者）：1000元
◾️70～79歲：2000元
◾️80～89歲：3000元
◾️90～99歲：6000元
◾️100歲以上：12000元（由縣政府派人實際訪視致贈）
發放方式：
匯款直接撥入帳戶，或由村里幹事送達現金。
南投縣政府表示，根據統計，今年總預估發放重陽敬老禮金約1億1,556萬餘元，其中百歲人瑞有164人；年滿55歲至64歲原住民約3611人、年滿65歲至99歲長者約11萬2249人。
發放對象：
設籍南投縣之凡年滿55歲至64歲原住民（51年1月1日至60年12月31日出生）、65歲至99歲長者（16年1月1日至50年12月31日出生）及百歲以上人瑞（15年12月31日前出生）。
發放金額：
◾️55～64歲原住民：500元
◾️65～99歲：1000元
◾️100歲以上：10000元（縣政府另行代表前往慰問，不重複發放）
發放方式：
全縣發放作業將自10月2日起至11月2日止陸續展開。發放方式採「現金領取」或「匯款方式」，領取採現金領取者，依公所通知到指定地點領取或由各村里幹事、村里長到府致送禮金；以匯款方式領取者，公所將會直接匯款至長者帳戶。另百歲人瑞將由縣府社勞局親自前往慰訪。
若對重陽敬老禮金發放時程有疑問者，可逕洽戶籍地鄉(鎮、市)公所社會課或民政課洽詢。