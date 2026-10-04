衛福部資料顯示，美沙冬是第二級管制藥品，但在醫師評估、劑量控制及醫療監督下，可用於海洛因等類鴉片藥物成癮者的替代療法。毒理學專家、中原大學生物科技系副教授招名威在臉書上發文提到，美沙冬療法與清潔針具都是有醫學實證支持的「減害（harm reduction）」措施，並非鼓勵使用毒品，更不應把具有科學證據支持的公共衛生政策，簡化成「縱容吸毒」。

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美沙冬目的是打破成癮循環

招名威在臉書發文指出，美沙冬維持療法的核心意義，是透過醫療介入，將失控的成癮行為轉變成可以長期管理的疾病。招名威解釋，美沙冬是一種長效型μ類鴉片受體促效劑，對海洛因或其他類鴉片藥物已產生依賴的患者，在適當醫療監督及劑量控制下，可以減少戒斷症狀，進一步降低非法類鴉片藥物的使用及相關傷害。

成癮患者可能不斷陷入「使用→欣快→藥效消退→戒斷→強烈渴求→再度使用」的循環，美沙冬治療真正希望處理的，就是讓患者脫離這個反覆且可能致命的成癮模式。

▲藥癮者可至毒品危害防制中心或相關醫療院所接受美沙冬替代治療與諮詢，透過固定給藥、衛教與轉介，逐步降低毒品依賴。（示意圖，圖／翻攝高雄市衛生局）
▲藥癮者可至毒品危害防制中心或相關醫療院所接受美沙冬替代治療與諮詢，透過固定給藥、衛教與轉介，逐步降低毒品依賴。（示意圖，圖／翻攝高雄市衛生局）
發乾淨針頭目的是防HIV、肝炎

除了美沙冬之外，提供清潔針具也被質疑，招名威強調，「提供清潔針具，不是鼓勵打毒品」，真正目的在於當成癮患者尚未能完全停止使用藥物前，先降低共用或重複使用受污染針具帶來的傷害，尤其是HIV、B型肝炎及C型肝炎等血液傳染疾病。這正是公共衛生所稱的「減害」。

招名威表示，減害並不是告訴患者可以繼續吸毒，而是承認並非每一位成癮患者都能立刻完全停止使用藥物，既然無法讓所有風險瞬間歸零，醫療首先要做的，就是降低死亡、感染、藥物過量，以及對家庭和社會造成的傷害，同時讓患者留在醫療體系中，增加後續接受治療的機會。

美沙冬並非零風險　仍可能過量、呼吸抑制

不過，招名威也提醒，美沙冬仍可能造成生理依賴，也具有呼吸抑制、藥物過量、藥物交互作用以及QT間期延長等風險，因此必須在專業醫療體系下接受評估、給藥及追蹤。

疾管署也提醒，美沙冬本身具有成癮性，若接受替代治療期間又自行使用海洛因、鎮靜安眠藥等藥物，可能增加中毒甚至死亡風險，因此必須經醫師評估並依照處方使用。符合條件的鴉片類藥癮者，則可至替代治療醫療執行機構就醫。招名威指出，這是醫學上常見的「風險與效益評估」，並不是因為一項治療存在風險就全面否定，而是必須比較「接受治療」與「不接受治療」，究竟哪一種情況對患者及整體社會造成的風險更低。

他強調，美沙冬療法、減害政策如何執行，資源如何分配，都可以討論甚至檢討，但不應把有科學證據支持的公共衛生措施簡化成「縱容吸毒」。招名威最後指出，成癮造成的代價從來不只由患者本人承擔，也會影響家庭、醫療體系、公共衛生甚至整體社會，因此核心應回到醫療專業與公共衛生，「減害，不是縱容；治療，更不是鼓勵吸毒。」




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周淑萍編輯記者

現為《NOWnews今日新聞》資深記者，主跑科技、醫療。

記者經歷從《蘋果日報》為起點，同時伴隨著iPhone發展史，從蘋果 iPhone 3 開始持續到現在，每一代、每一年推出的iPhone 都沒錯過。信仰加值的每一年，除...