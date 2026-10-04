衛福部資料顯示，美沙冬是第二級管制藥品，但在醫師評估、劑量控制及醫療監督下，可用於海洛因等類鴉片藥物成癮者的替代療法。毒理學專家、中原大學生物科技系副教授招名威在臉書上發文提到，美沙冬療法與清潔針具都是有醫學實證支持的「減害（harm reduction）」措施，並非鼓勵使用毒品，更不應把具有科學證據支持的公共衛生政策，簡化成「縱容吸毒」。
美沙冬目的是打破成癮循環
招名威在臉書發文指出，美沙冬維持療法的核心意義，是透過醫療介入，將失控的成癮行為轉變成可以長期管理的疾病。招名威解釋，美沙冬是一種長效型μ類鴉片受體促效劑，對海洛因或其他類鴉片藥物已產生依賴的患者，在適當醫療監督及劑量控制下，可以減少戒斷症狀，進一步降低非法類鴉片藥物的使用及相關傷害。
成癮患者可能不斷陷入「使用→欣快→藥效消退→戒斷→強烈渴求→再度使用」的循環，美沙冬治療真正希望處理的，就是讓患者脫離這個反覆且可能致命的成癮模式。
發乾淨針頭目的是防HIV、肝炎
除了美沙冬之外，提供清潔針具也被質疑，招名威強調，「提供清潔針具，不是鼓勵打毒品」，真正目的在於當成癮患者尚未能完全停止使用藥物前，先降低共用或重複使用受污染針具帶來的傷害，尤其是HIV、B型肝炎及C型肝炎等血液傳染疾病。這正是公共衛生所稱的「減害」。
招名威表示，減害並不是告訴患者可以繼續吸毒，而是承認並非每一位成癮患者都能立刻完全停止使用藥物，既然無法讓所有風險瞬間歸零，醫療首先要做的，就是降低死亡、感染、藥物過量，以及對家庭和社會造成的傷害，同時讓患者留在醫療體系中，增加後續接受治療的機會。
美沙冬並非零風險 仍可能過量、呼吸抑制
不過，招名威也提醒，美沙冬仍可能造成生理依賴，也具有呼吸抑制、藥物過量、藥物交互作用以及QT間期延長等風險，因此必須在專業醫療體系下接受評估、給藥及追蹤。
疾管署也提醒，美沙冬本身具有成癮性，若接受替代治療期間又自行使用海洛因、鎮靜安眠藥等藥物，可能增加中毒甚至死亡風險，因此必須經醫師評估並依照處方使用。符合條件的鴉片類藥癮者，則可至替代治療醫療執行機構就醫。招名威指出，這是醫學上常見的「風險與效益評估」，並不是因為一項治療存在風險就全面否定，而是必須比較「接受治療」與「不接受治療」，究竟哪一種情況對患者及整體社會造成的風險更低。
他強調，美沙冬療法、減害政策如何執行，資源如何分配，都可以討論甚至檢討，但不應把有科學證據支持的公共衛生措施簡化成「縱容吸毒」。招名威最後指出，成癮造成的代價從來不只由患者本人承擔，也會影響家庭、醫療體系、公共衛生甚至整體社會，因此核心應回到醫療專業與公共衛生，「減害，不是縱容；治療，更不是鼓勵吸毒。」
我是廣告 請繼續往下閱讀
招名威在臉書發文指出，美沙冬維持療法的核心意義，是透過醫療介入，將失控的成癮行為轉變成可以長期管理的疾病。招名威解釋，美沙冬是一種長效型μ類鴉片受體促效劑，對海洛因或其他類鴉片藥物已產生依賴的患者，在適當醫療監督及劑量控制下，可以減少戒斷症狀，進一步降低非法類鴉片藥物的使用及相關傷害。
成癮患者可能不斷陷入「使用→欣快→藥效消退→戒斷→強烈渴求→再度使用」的循環，美沙冬治療真正希望處理的，就是讓患者脫離這個反覆且可能致命的成癮模式。
除了美沙冬之外，提供清潔針具也被質疑，招名威強調，「提供清潔針具，不是鼓勵打毒品」，真正目的在於當成癮患者尚未能完全停止使用藥物前，先降低共用或重複使用受污染針具帶來的傷害，尤其是HIV、B型肝炎及C型肝炎等血液傳染疾病。這正是公共衛生所稱的「減害」。
招名威表示，減害並不是告訴患者可以繼續吸毒，而是承認並非每一位成癮患者都能立刻完全停止使用藥物，既然無法讓所有風險瞬間歸零，醫療首先要做的，就是降低死亡、感染、藥物過量，以及對家庭和社會造成的傷害，同時讓患者留在醫療體系中，增加後續接受治療的機會。
美沙冬並非零風險 仍可能過量、呼吸抑制
不過，招名威也提醒，美沙冬仍可能造成生理依賴，也具有呼吸抑制、藥物過量、藥物交互作用以及QT間期延長等風險，因此必須在專業醫療體系下接受評估、給藥及追蹤。
疾管署也提醒，美沙冬本身具有成癮性，若接受替代治療期間又自行使用海洛因、鎮靜安眠藥等藥物，可能增加中毒甚至死亡風險，因此必須經醫師評估並依照處方使用。符合條件的鴉片類藥癮者，則可至替代治療醫療執行機構就醫。招名威指出，這是醫學上常見的「風險與效益評估」，並不是因為一項治療存在風險就全面否定，而是必須比較「接受治療」與「不接受治療」，究竟哪一種情況對患者及整體社會造成的風險更低。
他強調，美沙冬療法、減害政策如何執行，資源如何分配，都可以討論甚至檢討，但不應把有科學證據支持的公共衛生措施簡化成「縱容吸毒」。招名威最後指出，成癮造成的代價從來不只由患者本人承擔，也會影響家庭、醫療體系、公共衛生甚至整體社會，因此核心應回到醫療專業與公共衛生，「減害，不是縱容；治療，更不是鼓勵吸毒。」