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剛在名古屋亞運摘下男單銅牌的台灣桌球一哥林昀儒，沒休息幾天就火速轉戰WTT中國大滿貫賽。今（4）日於男單首輪交手香港直拍橫打名將黃鎮廷，林昀儒在局數1：2落後的絕境下演出逆轉秀，最終鏖戰5局以8：11、11：5、9：11、11：7、11：6上演精采大逆轉，驚險搶下32強門票。世界排名高居第6的林昀儒，不久前才在名古屋亞運打破個人紀錄、抱回男單與男團雙銅佳績，締造繼2014年莊智淵後台灣睽違12年的亞運男單獎牌紀錄。休息幾天轉戰大滿貫賽後，林昀儒開局仍在適應比賽節奏。首局雙方一路拉鋸至6：6平手，對手連拿3分搶下局點，林昀儒隨後因接發球失誤以8：11先失一局。次局林昀儒迅速調整發球與進攻節奏，以11：5迅速扳回一城。第三局戰況持續陷入膠著，雙方戰至7平後，黃鎮廷靠著一記幸運擦網球打亂節奏連得3分，雖然林昀儒成功化解2個局點，仍遭對方反手斜線強攻得手，以9：11讓出第3局。面對無退路的第4局，林昀儒開局便建立4：1領先優勢並一路壓制，以11：7再次逼平戰局。來到關鍵第5局，林昀儒延續火力開局連拿3分逼出對手暫停。雖然黃鎮廷試圖反撲追至5：7，但林昀儒隨即喊出暫停及時穩定陣腳，最終以11：6鎖定勝局。雖然本屆賽事部分亞運中國主力缺席，讓林昀儒暫時無緣重演亞運4強對決林詩棟的戲碼，但下一輪32強賽事依舊考驗重重。林昀儒下戰將交手世界排名65的21歲地主左手新星黃友政。黃友政在首輪面對世界排名35的韓國好手林鍾勳時展現驚人韌性，於決勝局7：10絕境下連救5個賽末點，最終以3：2驚險逆轉晉級。