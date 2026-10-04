我是廣告 請繼續往下閱讀

赴日吃月見堡急性腸胃炎病逝？26歲台男症狀曝光

▲日本麥當勞「月見漢堡」在9月3日回歸開賣，卻爆出食安爭議。（圖／日本麥當勞）

北海道91家麥當勞急下架10款漢堡！月見堡、大麥克都中

台灣麥當勞有影響嗎？食藥署：台日原料「完全不同」

日本麥當勞爆出食安風波，一名26歲台灣男子9月中旬赴日本大阪旅遊，在食用「月見漢堡」後，隔日出現劇烈嘔吐等急症，最終不幸在日本因急性腸胃炎病逝。日本麥當勞則於10月1日突發緊急公告，表示牛肉漢堡排「可能未達公司品質標準」，預防性下架北海道全區91家門市「月見堡」、「大麥克」在內共10款牛肉漢堡。食藥署今（4）早緊急說明，台灣麥當勞並未輸入或使用本次日本事件所涉及的相同原料。根據家屬爆料與日媒報導，一名26歲的台灣男子前往日本大阪旅遊，在9月17日於大阪麥當勞門市食用月見系列漢堡，9月18日凌晨開始出現頭痛、劇烈嘔吐與腹瀉等症狀，隨後急診送醫住院，隔天晚上仍不幸在日本病逝。當地解剖初步確認死因與急性腸胃炎有關，但目前仍無法證實感染源，亦無直接證明與麥當勞餐點有直接關係。不過事件傳開後，不少曾於9月中下旬赴日旅遊的台灣旅客也紛紛表示，在食用月見系列漢堡後，陸續出現發燒、腹瀉、噁心及冒冷汗等身體不適症狀。日本麥當勞則於10月1日緊急發布聲明，宣布位於北海道境內的全部91家門市，暫停供應包含秋季限定「月見堡」在內的多款牛肉漢堡，停售主因是配送至北海道門市的部分牛肉漢堡排「可能未達到公司的品質標準」。日本麥當勞表示，基於食品安全與消費者安心的預防性考量，決定立即暫停販售並全面檢視與調度庫存，受影響品項多達10款含牛肉漢堡排的品項，包括漢堡、起司漢堡、大麥克、月見系列漢堡等。由於日本麥當勞爆出暫售消息，以及台灣旅客病逝事件引發民眾疑慮，台灣食藥署今（4）早說明，食藥署持續關注日本麥當勞部分牛肉漢堡停售一事，經洽台灣麥當勞（和德昌公司）瞭解，台灣麥當勞表示，台灣與日本麥當勞的菜單及原料供應體系不同，所使用的原料來源也不同，台灣並未輸入或使用本次日本事件所涉及的相同原料。