據知名遊戲產業爆料客 NateTheHate 最新揭露，Sony 內部已啟動經典 IP《捉猴啦》的重啟開發計畫，消息迅速在玩家社群間掀起討論，《捉猴啦》自2010年於 PS3 平台推出作品後，已沉寂足足兩個世代，若消息屬實，老玩家將能在次世代主機上重新體驗捕捉嗶波猴的樂趣。
《捉猴啦》曾紅極一時 工作室解散後系列沉寂多年
《捉猴啦》系列最早於1999年在初代 PS 主機登場，隨後在 PS2 與 PSP 時代推出多款熱門作品，成為 PlayStation 旗下最具代表性的遊戲之一，玩家在遊戲中需要操作主角，善用各式特殊道具與武器，捉拿具備不同習性與逃跑路線的嗶波猴，然而隨著 SCE 日本工作室解散，該系列便陷入長期停滯。
《捉猴啦》已跨過評估階段 Team Asobi確定沒參與
老玩家最關心的核心問題，莫過於新一代《捉猴啦》究竟由哪家工作室操刀？許多粉絲原先寄望由製作《宇宙機器人》的 Team Asobi 接手，畢竟該團隊不僅還原過《捉猴啦》主題關卡，更有不少成員來自原日本工作室，然而爆料指出，Team Asobi 並未參與本次開發計畫。
除了排除 Team Asobi 之外，爆料消息也證實萬代南夢宮並未參與相關製作，且目前尚無法確定是由第一方或第三方團隊接手，不過消息補充說明，《捉猴啦》開發專案已跨越前期的評估階段，代表最終發表成品的機率相當高，即便爆料者表示後續仍需進行額外查核，這項專案的推進依然讓外界充滿想像空間。
嗶波猴頻繁客串大作 玩家敲碗重啟經典單人玩法
雖然多年未推出續作，但《捉猴啦》與嗶波猴近期頻繁在其他大作中客串。包含在獲得年度遊戲殊榮的《宇宙機器人》以及《潛龍諜影3》重製版中，都能看到相關經典元素登場。玩家社群熱烈討論並期盼，未來的重啟作品能繼續維持經典的單人動作平台冒險玩法，而不是轉型為時下流行的服務型遊戲模式。
儘管爆料者具備過往精準預測的紀錄，Sony 官方目前對《捉猴啦》重啟消息仍未作出正式表態，玩家仍需以傳聞謹慎看待，無論如何，這項沉寂 16 年的 IP 傳出復活曙光，已經為廣大 PlayStation 粉絲帶來極大期待。大家也只能靜待官方在未來的發表會中正式揭曉答案，揭開嗶波猴全新的冒險篇章。
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《捉猴啦》系列最早於1999年在初代 PS 主機登場，隨後在 PS2 與 PSP 時代推出多款熱門作品，成為 PlayStation 旗下最具代表性的遊戲之一，玩家在遊戲中需要操作主角，善用各式特殊道具與武器，捉拿具備不同習性與逃跑路線的嗶波猴，然而隨著 SCE 日本工作室解散，該系列便陷入長期停滯。
老玩家最關心的核心問題，莫過於新一代《捉猴啦》究竟由哪家工作室操刀？許多粉絲原先寄望由製作《宇宙機器人》的 Team Asobi 接手，畢竟該團隊不僅還原過《捉猴啦》主題關卡，更有不少成員來自原日本工作室，然而爆料指出，Team Asobi 並未參與本次開發計畫。
除了排除 Team Asobi 之外，爆料消息也證實萬代南夢宮並未參與相關製作，且目前尚無法確定是由第一方或第三方團隊接手，不過消息補充說明，《捉猴啦》開發專案已跨越前期的評估階段，代表最終發表成品的機率相當高，即便爆料者表示後續仍需進行額外查核，這項專案的推進依然讓外界充滿想像空間。
雖然多年未推出續作，但《捉猴啦》與嗶波猴近期頻繁在其他大作中客串。包含在獲得年度遊戲殊榮的《宇宙機器人》以及《潛龍諜影3》重製版中，都能看到相關經典元素登場。玩家社群熱烈討論並期盼，未來的重啟作品能繼續維持經典的單人動作平台冒險玩法，而不是轉型為時下流行的服務型遊戲模式。
儘管爆料者具備過往精準預測的紀錄，Sony 官方目前對《捉猴啦》重啟消息仍未作出正式表態，玩家仍需以傳聞謹慎看待，無論如何，這項沉寂 16 年的 IP 傳出復活曙光，已經為廣大 PlayStation 粉絲帶來極大期待。大家也只能靜待官方在未來的發表會中正式揭曉答案，揭開嗶波猴全新的冒險篇章。