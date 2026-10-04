我是廣告 請繼續往下閱讀

啦啦隊女神林穎樂是活躍於棒球、籃球與排球領域的三棲啦啦隊成員，因甜美外貌與身材擁有大批粉絲。不料她1日突遭桃園雲豹飛將職業排球啦啦隊「17LIVE桃氣女孩」發文宣布離隊消息，突然的Thank you讓外界都非常驚訝。而對此，穎樂也在隔天親自發文認了從桃氣女孩下班，並感謝支持者：「謝謝你們一直都在。」穎樂在近日發文認了離開桃氣女孩啦啦隊，並表示之後會用更多不同方式出現在大家面前，以及有更多時間跟大家見面、互動。接著她向陪伴她走過桃氣女孩的支持者道謝，「謝謝你們一直都在，也謝謝你們陪我留下好多好多珍貴的回憶，以後也要繼續陪著我走下去喔～」穎樂進一步表示前陣子很多人因為買票關係，詢問她會不會繼續留在桃氣，「但因為桃氣這邊有安排，希望由他們那邊先公布，所以我一直不能先說。」並希望大家體諒自己沒能事先告知，「謝謝大家一直以來的理解，也謝謝你們一直陪著我。」雖然穎樂親自解釋，還是讓許多粉絲都感到非常不捨。穎樂是非常知名的三棲啦啦隊成員，她在2021年先後加入職棒樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls（樂天女孩）」，以及職籃桃園領航猿啦啦隊。接著2025年又轉戰職籃洋基工程啦啦隊「洋基女孩」與職排桃園雲豹飛將啦啦隊「17LIVE桃氣女孩」。除了啦啦隊活動外，穎樂還身兼游泳教練，有著非常好的運動細胞，曾是節目《全明星運動會3》藍隊成員，還獲選為「女狀元」。