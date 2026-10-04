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▲今年農村好物館以「茶鄉香遇・農村好物」為主題，集結29攤茶點伴手禮。（圖／農村水保署提供）

2026南投世界茶業博覽會即日起至10月11日在南投市中興新村登場，其中，農業部農村發展及水土保持署設置「農村好物館」，集結29個展售攤位，從各地特色茶品到茶點、農產加工品，讓民眾逛茶博之餘，也能認識不同農村的物產與地方特色，吸引許多民眾逛展採購。今年農村好物館以「茶鄉香遇・農村好物」為主題，展售六龜原生山茶、臺東紅烏龍、花蓮蜜香紅茶及宜蘭三星特色茶等，呈現各地茶產區的風味。搭配茶飲的食品也成為展售重點，包括蜜香紅茶巧克力、焙香烏龍爆米花，以及土鳳梨蝴蝶夾心酥、芒果酥、蜂蜜、果乾等，提供民眾選購茶點與伴手禮。農村水保署表示，農村產品結合地方產業特色與社區發展成果，從農產品加工到特色食品，都反映在地物產與生活經驗。透過茶博會展售平台，希望將茶產業與農村特色產品串聯，增加業者與消費者接觸機會，也讓民眾從品茶進一步認識產品背後的地方故事。館內同步推出消費滿額回饋，消費滿500元，可從包括50元折價券在內的三款好禮中擇一；指定假日累積消費滿2000元，可獲價值1000元的農村好物福袋；累積消費滿5000元，另可兌換折疊手推車。消費金額可跨攤位、跨日期累積，方便民眾分次選購。農村水保署表示，希望藉由茶博會的人流，拓展農村社區產品的市場交流機會，讓茶文化與地方食品、生活消費相互連結。民眾可於展期前往中興新村，從各地茶品、茶食與農村伴手禮，探索臺灣農村產業的多元風貌與文化。