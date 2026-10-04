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8度來台開唱！日本樂團主唱突抱怨外國人觀光客

▲今年8月IKE才來台參加「2026澎大海沙灘音樂祭」。（圖／X@IKE_staff）

連發3文抱怨外國客！IKE怒嗆：滾回你們國家

▲IKE連發三篇文抱怨國外觀光客。（圖／X@ike1984official）

排外言論炎上！國外歌迷反問：海外演出也打擾當地人

日本樂團SPYAIR前主唱IKE才在今年8月來台參加音樂祭活動，昨（3）日卻突然在社群平台X連發貼文，抱怨日本假日觀光景點擠滿外國遊客，甚至寫下「滾回你們的國家」等激烈排外言論，引發全球歌迷熱議。短時間內接連發文的舉動，也讓不少國外粉絲感到錯愕直呼：「支持錯人了。」IKE本名池田英史，2005年參與組成SPYAIR，過去曾擔任樂團主唱，並演唱過《排球少年！！》、《銀魂》、《BLEACH 死神》等知名動漫作品主題曲，因此在全球有大量歌迷。2014年起，IKE因健康因素經歷手術及長期休養，2022年則因潰瘍性大腸炎反覆發作、病情惡化，宣布退出SPYAIR，之後以個人身分持續音樂活動。到了今年8月，IKE又來台參加「2026澎大海沙灘音樂祭」。該活動於8月21日至23日在澎湖隘門沙灘舉行，IKE受邀擔任演出嘉賓，官方當時也介紹他為日本知名動漫主題曲歌手。這也是IKE第8次造訪台灣，過去他曾分享來台期間與同行成員喝台啤等照片，展現與台灣樂迷的互動。不料相隔約1個多月，IKE卻因日本境內外國觀光客人數增加，在X上公開發怒。IKE昨（3）日首先發文抱怨：「為什麼假日到處都是外國人啊」，接著又寫下「真的超煩」等文字，甚至直接表示「滾回你們的國家吧（国に帰れ）」，並提到「我們也想出去玩」。相關言論迅速引發討論，IKE並未就此停止，還在短時間內接連發布另外2篇貼文「啊～真煩啊，塞進來太多了，絕對是故意找麻煩」、「100％是故意找麻煩，明明就是知道還故意這樣做（笑），真煩」，疑似持續抱怨外國遊客。他後續寫道，大量外國人「湧入」讓他感到困擾，並認為對方「絕對是故意在騷擾人」，甚至再度批評對方「明知故犯」。不過，目前並不清楚IKE當時身處日本哪個地點，也沒有進一步說明究竟發生什麼事情，以及他所指的「故意騷擾」具體是哪些行為。IKE連續發文後，雖然有不少日本人留言贊同他的言論，但另一部份歌迷表示此舉可能傷害到國外歌迷，更有不少海外歌迷紛紛留言表達失望，認為IKE相關言論容易被解讀為排外，也可能傷害長期支持他的國際粉絲。留言區還有日本粉絲留言批評，更有海外粉絲也心碎表示：「那我是不是該停止為了你們的生活而去日本了？」認為這類言論對海外歌迷而言相當傷人，認為IKE也常常飛出國表演，如今卻公開發表針對外國人的強烈言論，會讓曾經支持他的歌迷感到受傷。截至目前，相關貼文已在社群平台引發大量討論。由於IKE並未進一步交代當時發文的具體背景，外界目前仍無法得知他究竟遭遇了什麼情況。這次爭議言論也讓不少海外歌迷開始重新看待這名曾經陪伴他們度過動漫歌曲青春歲月的歌手。