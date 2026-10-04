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張展碩擅長逆轉 被譽為「奇蹟之子」

一口氣打破4大紀錄 中國泳隊繼續稱霸全亞洲

名古屋亞運正式畫下句點，中國豪取169面金牌高居第一，宰制亞洲賽場的游泳隊就是最大功臣，其中19歲超級新星張展碩一人獨拿7面金牌，成為本屆亞運拿到最多面金牌的選手，不僅追平亞運史上單界最多金紀錄，更成為游泳項目歷史上第一位「七金王」。2007年5月14日出生的張展碩，出生於山東青島，是中國新一代男子游泳運動員，主攻中長距離自由式及混合式。因其強大的後程衝刺能力與多次上演的逆轉秀，在泳壇被譽為「奇蹟之子」。張展碩自12歲就展現游泳長才，被選入國家青年隊栽培，2024年以17歲之姿參與巴黎奧運。今年19歲的他身體迎來巨大成長，單屆參賽勇奪7面金牌，追平塵封44年的亞運會個人單屆奪金最高紀錄，成為亞運游泳史上首位單屆「七金王」。此外，張展碩還一口氣打破4大紀錄，包含200公尺自由式，以1分43秒49打破亞洲紀錄摘金，400公尺自由式以3分41秒28奪金並刷新賽會紀錄、800公尺自由式7分42秒49打破賽會紀錄摘金，以及最經典一戰，在4×200公尺自由式接力，擔任最後一棒上演大逆轉，率中國隊以7分00秒17打破亞洲紀錄奪冠。攤開這次亞運所有選手個人獎牌榜，前6名都是中國游泳隊成員霸榜，6人合計就貢獻29面金牌，持續以稱霸全亞洲的游泳實力輾壓各國。