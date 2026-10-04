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「像誘餌被獅子包圍」 女學生控遭侵犯數小時

報警卻未遭刑事起訴 案件處理方式挨轟

校長沉默後首發聲：這件事不會不了了之

有人揚言肉搜受害者 「#IAmJaneDoe」反制行動爆紅

美國常春藤名校康乃爾大學（Cornell University）近日捲入嚴重性侵指控，一名前女學生提起民事訴訟，指控自己2024年遭Chi Phi兄弟會多名成員強迫施用K他命、大麻及飲酒，並在意識不清狀態下遭到性侵，案件處理過程更引發外界質疑。面對校園怒火持續升高，康乃爾大學校長柯里科夫（Michael Kotlikoff）3日晚間首度公開回應，坦言校方「必須做得更好」，並支持由外部律師事務所進行獨立調查。綜合《紐約時報》、BBC、美聯社等外媒報導，這名以「Jane Doe」化名提告的女子2022年進入康乃爾大學就讀。根據她今年9月提出的民事訴訟，事件發生於2024年10月19日晚間，當時20歲的她前往Chi Phi兄弟會會所，與一名她視為朋友、且長期抱有好感的男性見面。女子指控，當晚她被要求飲用高濃度酒精，並施用大麻及K他命，之後陷入時而清醒、時而失去意識的狀態。她主張，自己當時已嚴重受到酒精與藥物影響，無法對後續性行為作出有效同意。根據校方調查紀錄及民事訴訟，女子表示，當晚原本僅同意與其中兩名男子發生性行為，但隨著其他兄弟會成員陸續進入房間，情況逐漸失控。她指控，其中兩名男子一度將她帶入衣櫥，在沒有取得同意的情況下性侵；整起事件持續數小時。她形容藥物作用下的自己「像是燈亮著，但屋子裡沒有人」，外表看似清醒，大腦卻已無法正常運作。她也表示，當時感覺自己「就像誘餌，周圍全都是獅子」，完全無力反抗。調查資料還顯示，當晚部分兄弟會成員曾在Snapchat群組談論現場情況，其中出現以粗俗字眼形容女子、暗示她可供他人發生性行為的留言，甚至有人詢問「這家店」是否仍在營業。不過，遭指控的男性對當晚情況及女子是否具有同意能力提出不同說法。其中一名男子否認有侵犯意圖，聲稱自己只短暫進入房間確認狀況，也沒有吸毒或看見女子裸體。校方懲戒委員會後來撤銷針對他的部分性侵指控，但認定其存在性剝削意圖。女子在事件發生約數週後向康乃爾大學校警報案，警方隨後將相關資料交給湯普金斯郡地方檢察官范豪頓（Matthew Van Houten）。然而，檢方審閱當時取得的資料後並未提出刑事指控，也沒有進一步展開刑事調查。外界後來質疑，女子所稱在衣櫥內遭到性侵等重要內容，並未完整出現在當時移交檢方的書面聲明中。康乃爾大學則依據聯邦《教育法修正案第九條》（Title IX）等校內程序展開懲戒調查。女學生今年9月進一步提起民事訴訟，將7名男子列為被告，案件曝光後也讓校方及執法單位當年的處理方式重新受到檢視。根據目前公布的校內懲戒結果，7名遭指控男子中，有2人遭退學、2人被停學至少兩個學期，另有1人在處分前已經畢業，2人則未被認定應負相關責任。爭議延燒後，柯里科夫3日晚間發布約8分鐘影片，首度公開回應事件。他形容相關指控「令人深感不安」，並坦言事件已在校園內造成不信任情緒，校方「必須做得更好」。柯里科夫表示，康乃爾大學與校董會支持由外部律師事務所，針對校方處理2024年相關事件的所有環節進行獨立審查，也支持由紐約州總檢察長監督相關調查。他強調，校方不會等到所有調查完成才開始採取行動，「我向你們保證，這件事不會不了了之」。柯里科夫也表示，事件凸顯校園酒精、毒品文化，以及兄弟會與姊妹會制度需要重新檢視。未來必須建立對性侵零容忍的校園文化，讓學生充分了解自主權與知情同意的重要性，加入任何兄弟會、姊妹會或學生組織，都不代表個人責任因此減輕。不過這段聲明並未完全平息學生不滿。部分學生批評，柯里科夫雖然承諾改革與調查，卻沒有直接向受害者道歉。一名大二學生Michelle Fan表示，雖然樂見學校開始處理問題，但「仍然沒有道歉」，而這正是部分學生希望看到的回應。案件延燒之際，受害女子的匿名權也成為另一場爭議。政治評論員Michael Tracey公開呼籲網友找出以「Jane Doe」名義提告女子的真實身分，聲稱既然她在訴訟中點名7名男性，大眾也應知道她是誰。相關言論隨即引發反彈，TikTok、X及Instagram等社群平台出現「#IAmJaneDoe」聲援行動，大批女性發文或拍攝影片，自稱「我就是Jane Doe」，試圖透過大量相同宣稱干擾肉搜、保護當事人的匿名身分。其中一段反制影片表示，「他想曝光她的身分，我們不會允許。我就是Jane Doe」，觀看次數已突破數百萬，也讓這起原本聚焦康乃爾校園性侵處理機制的爭議，進一步延伸至性侵受害者隱私與匿名權問題。