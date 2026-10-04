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Uber Eats 10月外帶更划算 滿179元直接7折

▲10月Uber Eats外送優惠相對保守，Uber One會員若改選外帶自取，單筆滿179元可享7折優惠。（圖／記者周淑萍攝）

外送優惠滿649元折100元

搭Uber也能省 新戶首趟折200元

Uber最夯3大安全功能曝光 分享行程狀態第一名

▲Uber公布「分享行程狀態」操作方式，可從Uber App安全工具中選擇分享行程，將即時行程資訊提供給親友，也是台灣用戶最常使用的安全功能。（圖／翻攝官網）

外送專法啟動後，民眾點外送變貴了不少，Uber Eats 10月優惠出爐，美食外送折扣相對有限，反而是「外帶自取」更有感，Uber One會員10月31日前使用外帶自取，單筆滿179元輸入指定優惠序號，就能享7折，美食外送優惠門檻高，滿649元折100元、滿450元享0元外送費與服務費等優惠。另一方面，Uber也首度公布台灣安全功能愛用榜，「分享行程狀態」成為用戶最常使用功能，PIN碼驗證、安全偏好設定則分居第2、3名。根據Uber、Uber Eats公布的10月優惠，Uber One會員10月1日至10月31日使用外帶自取，輸入優惠序號「十月來外帶」，單筆訂單滿179元即可享7折優惠，最多可使用5次，每筆最高折抵60元，限定指定商家使用。至於美食外送，Uber One會員10月也有兩組優惠。輸入「十月會員吃」，單筆訂單滿649元可折100元，最多使用2次；另一組「會員十月享」，則是單筆滿450元，可享0元外送費與服務費，共可使用4次，兩項優惠皆限定指定商家。搭車部分也有優惠。Uber App新用戶即日起至10月31日輸入「ULC200」，可享首趟200元乘車優惠；另外，在Uber Eats App訂購路易莎任一餐點，不限Uber新舊用戶，都可獲得1趟8折乘車優惠，單趟最高折抵30元，加入Uber青少年帳戶後輸入「UTLC30」，可享2趟、每趟30元乘車優惠。除了優惠之外，Uber也首度公布台灣「安全功能愛用榜」。Uber App用戶最常使用的安全功能，第1名是「分享行程狀態」，第2名為「PIN碼驗證」，第3名則是「安全偏好設定」。其中「分享行程狀態」可讓使用者將即時行程資訊分享給親友；PIN碼驗證則可在上車前透過驗證碼確認車輛與行程，降低搭錯車風險。Uber合作車隊駕駛最常使用的安全功能，則是「緊急聯絡人」、「追蹤我的行程」以及會透過感應器與GPS辨識行程中可能出現的異常狀況的RideCheck。Uber同時公布，自2017年至2025年，Uber叫車與Uber Eats外送行程連續9年行程安全率皆超過99.9%。依Uber定義，行程安全率是指Uber叫車及Uber Eats外送行程中未涉及安全事件的比例，安全事件包含人身安全事件、危險駕駛行為、交通事故及其造成的人員傷亡。