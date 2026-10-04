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▲李雅英（如圖）出席乳癌防治活動，並擔任公益大使，現場帶動跳，呼籲大眾重視乳癌防治。（圖／記者王意馨攝影）

韓籍啦啦隊女神李雅英來台發展近3年，日前卻傳出與韓國經紀公司ONEPICKent結束合作，遭猜打算All in台灣。李雅英今（4）日首度現身擔任乳癌公益大使，並且帶動跳，吸引許多民眾拿起手機狂拍，在台灣人氣高居不下、活動邀約不斷。而近日李雅英和李珠珢在中職主題日表演時，因服裝尺度引發議論，不過今日亮相時，李雅英心情似乎未受爭議影響，全程展現招牌甜美笑容與敬業態度，依舊圈粉無數。李雅英在台活動、代言邀約不斷，日前韓國經紀公司「ONEPICKent」卻透露雙方合作關係已經結束，目前她在台灣的演藝事務由一選台灣娛樂負責管理，讓外界瘋猜是打算All in台灣。今日李雅英受邀出席「2026點亮雙色粉紅絲帶—40-74定期乳篩 PINK健康」乳癌防治活動，並擔任公益大使，現場更帶動跳，呼籲大眾重視乳癌防治，而民眾們也紛紛拿起手機狂拍，尖叫聲不斷，顯示李雅英在台灣的高人氣。此外，李雅英和李珠珢近日在富邦悍將主題日，中場舞帶來「天使與惡魔」演出，然而因服裝尺度過大，遭部分網友質疑「兒童不宜」相關話題引發兩派論戰。不知是否因近來爭議影響，今日活動中李雅英並未接受訪問，不過她看似心情不錯，頂著炎熱天氣全程展現招牌甜美笑容與敬業態度。李雅英加入Fubon Angels後，人氣快速飆升，商業價值居高不下的她，不僅升格Fubon Angels「國際組組長」，更跨足台灣演藝圈發行單曲、接下《綜藝新時代》節目主持棒，聲量在韓籍啦啦隊員中名列前茅。此外，李雅英也暖心投入台灣公益，先前在生日之際暖捐 29 萬元給台灣兒童公益團體，此舉讓她好感度再度提升。