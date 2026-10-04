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國際能源大漲 台電：10月1日起仍維持現行電價費率

針對外界關切電價議題，台電今（4）日表示，近年國際燃料價格大漲，行政院日前也拍板115年度追加預算案，編列711億元預算撥補台電，「是為照顧民生，免受燃料價格飆漲直接衝擊」。台電強調，現階段無任何電價調整規劃或方案，並盼國會與社會各界全力支持追加預算案順利通過。台電指出，中東戰爭造成今年3月至8月燃料價格累計漲幅超過60%，截至今年8月底，台電天然氣燃料成本較美伊戰前已增加逾700億元。台電提到，吸收燃料成本、避免國際能源價格大幅上漲立即反映於電價，政府再透過預算撥補部分成本，實質上即由政府分擔穩定民生用電成本，減輕民生受國際能源價格波動衝擊。電價費率審議會已於9月18日會中決議，台電表示，考量預算撥補尚未明朗且燃料價格走勢具不確定性，因此審議會決議優先爭取預算撥補台電，10月1日起仍維持現行電價費率。台電說明，會努力透過各項措施持續開源節流，以降低國際燃料價格對財務及電價成本的影響，並籲請國會及全民共同支持追加預算撥補，讓台電可持續為民生、產業提供可靠電力。