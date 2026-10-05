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▲劉學義（右）帶譚松韻去祭拜沈家人，譚松韻忍不住崩潰。（圖／翻攝自微博@蘭香如故）

陸劇《蘭香如故》劇情進入尾聲，譚松韻飾演的許蘭香，與劉學義飾演的林錦岐從結婚、互相理解、相愛、生子，接著劉學義也發現她的真實身分，就是當年被他退婚的沈嘉蘭。劉學義發現她會畫畫字卻寫得很醜，只是丫鬟卻熟背律法，且她說母親生她時花了一天一夜，和岳母的說法有出入，劉學義帶著證物去找譚松韻，譚松韻笑而不認，劉學義知道她就是沈嘉蘭，轉身就把物證燒毀，這段關鍵劇情流量破14億觀看。《蘭香如故》第41集中，譚松韻生下女兒，她感慨吐露，「母親生我熬了一天一夜」。但岳母卻說自己生產時中午進產房，天還沒黑就生了，母女說法互相矛盾，劉學義這才起了疑心，又想起譚松韻還在當丫鬟時不僅會畫畫，還對律令倒背如流，再加上書畫同源，會畫畫，字就不會寫得太差，懷疑她是刻意隱藏筆跡，才故意將字寫得醜。劉學義又想起，當時譚松韻在沈家人墳前，失控哭喊，「蘭兒來晚了。」說起皇上滅十族充滿恨意，幾乎確認她就是當年被滅族的沈家大小姐沈嘉蘭。劉學義帶著這些證據去找譚松韻對質，「如今我們已經有了孩子，你總能告訴我它們的來歷。」但譚松韻並沒有正面回應，只是微微一笑，預告中劉學義二話不說將這些東西全部燒掉，因為他知道，若譚松韻身分曝光就是欺君大罪，打算和妻子一起守著祕密。《蘭香如故》開播前曾被認為是普通的宅鬥劇，變不出新花樣，沒想到主打女性成長，一開播就爆紅。劇中譚松韻飾演千金「沈嘉蘭」，原本和劉學義飾演的「林錦岐」有婚約，家族卻因捲入叛變被滅族，只有她活了下來，被林家奴籍夫妻收養，以他們女兒「許蘭香」的身分活了下來。不同於過去的復仇劇，「許蘭香」只想活命，遇事就躲，小聰明全都用在保住小命，也不強出頭，只是她聰慧過人，劉學義在她還是丫鬟時就看上她，並向皇帝請旨賜婚，兩人婚後一起經歷許多磨難，最後相知相愛，不過大結局提前流出，「林錦岐」最後只活到50歲，「許蘭香」則活到80歲。