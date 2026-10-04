民進黨台北市長參選人沈伯洋今（4）日於北平東路舉辦競選總部成立大會，更是參選後首場大型造勢，府院黨高層大咖皆到場力挺，主辦單位於下午2時許喊出突破3萬人，而知名主持人蔡康永被發現戴著口罩、與帽子低調現身VIP區，而不到3時便離去會場。 我是廣告 請繼續往下閱讀 ▲藝人蔡康永現身民進黨台北市長參選人沈伯洋總部成立大會。（圖／記者葉政勳攝） 沈伯洋今日下午於北平東路舉辦大型造勢活動，有鏡頭捕捉到知名主持人蔡康永，戴著口罩、與帽子低調現身VIP區，手持加油棒揮舞。而蔡康永在不到下午3時便離開會場，面對記者提問不發一語。 更多「2026九合一」相關新聞。 相關新聞 蔣萬安談反毒大翻車狂刪留言 沈伯洋遺憾被抹黑：或許不是壞事秀沈伯洋競總主委聘書！蔡英文：一起成為溫暖台灣的洋流沈伯洋首場大型造勢大咖齊聚！3萬「洋流」擠爆北平東路留言超越高懸14年金氏世界紀錄 蔣萬安持續衝刺「萬安障礙」 陳威叡編輯記者從業邁入第15年，師大圖傳研究所碩士，2011年於《蘋果日報》展開記者生涯，曾經歷社會、專題、新北市政與政治線，2022年來到《NOWNEWS今日新聞》政治中心，在同樣的高度編採自由環境，負責黨政新聞，主跑立法院、行...作品集 民進黨沈伯洋北平東路蔡康永VIP區加油棒