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▲藝人蔡康永現身民進黨台北市長參選人沈伯洋總部成立大會。（圖／記者葉政勳攝）

民進黨台北市長參選人沈伯洋今（4）日於北平東路舉辦競選總部成立大會，更是參選後首場大型造勢，府院黨高層大咖皆到場力挺，主辦單位於下午2時許喊出突破3萬人，而知名主持人蔡康永被發現戴著口罩、與帽子低調現身VIP區，而不到3時便離去會場。沈伯洋今日下午於北平東路舉辦大型造勢活動，有鏡頭捕捉到知名主持人蔡康永，戴著口罩、與帽子低調現身VIP區，手持加油棒揮舞。而蔡康永在不到下午3時便離開會場，面對記者提問不發一語。