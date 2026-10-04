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2026-2027賽季NBA季前賽今（4）日點燃戰火，迎來全新陣容的邁阿密熱火以129：105大勝多倫多暴龍隊。全場焦點莫過於休賽季震撼加盟的超級巨星「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）的熱火首秀，他僅上場14分鐘便送出7次助攻，外帶9分、4籃板，賽後熱火總教練史波爾史特拉（Erik Spoelstra）甚至將他比作1980年代的傳奇巨星魔術強森（Magic Johnson）。字母哥此役僅在上半場出戰14分07秒，全場3投3中、罰球4中3，繳出9分、4籃板與7次助攻的數據。他多次殺進禁區吸引暴龍的包夾，隨後精準將球送到外線空檔射手手中，短短14分鐘內直接參與了團隊將近30分的進攻，帶領熱火在上半場轟下76分。受惠於字母哥的強大吸引力，熱火外線火力全開，維金斯（Andrew Wiggins）三分球6投4中砍下12分，新援小哈達威（Tim Hardaway Jr.）更是手感發燙，上場11分鐘4投全中、三分球3投3中豪取 14 分；阿德巴約（Bam Adebayo）也有10分、6籃板的穩健發揮。賽後談到字母哥的熱火首秀，熱火總教練難掩興奮地表示：「萊利（Pat Riley）一整週都在看我們訓練。字母哥的身材、視野，以及把球精準傳到射手手中的能力，確實令人印象深刻。他持球時的表現與傳球方式，讓我們所有人瞬間聯想到80年代曾為萊利效力的那位偉大『大個子控衛』魔術強森。」替補後衛拉松（Pelle Larsson）與理查森（Josh Richardson）也紛紛稱讚字母哥的傳球視野，直言他每次切入都能做出最正確的選擇，讓隊友在毫無壓力的極大空檔下輕鬆出手。雖然熱火隊全場出現25次失誤，新陣容還在磨合的一面相當明顯，但這場24分的大勝無疑為熱火新賽季注入強心針。熱火上賽季僅拿下43勝39敗、止步於附加賽，休賽季球團下定決心送走希羅（Tyler Herro）等年輕核心換來字母哥，就是為了重返爭冠行列。面對全新篇章，字母哥受訪時堅定地表示：「我們的目標是在6月（奪冠），這需要時間，但我們正在為此做準備。我知道身邊的人有著相同的想法，阿德巴約想贏、總教練想贏、整個球團都想贏，我們一定會到達我們該到的位置。」