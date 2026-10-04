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美議員要求立即關店：令人震驚、道德破產

中國外交部反擊：新疆「種族滅絕」是謊言

中國業務已換新模式 星巴克仍握品牌所有權

美國咖啡連鎖巨頭星巴克（Starbucks）正式進軍新疆，9月29日在烏魯木齊一次開出兩家門市，沒想到迅速捲入美中人權爭議。美國眾議院中國問題特別委員會主席穆勒納爾（John Moolenaar）痛批星巴克此舉是「令人震驚、道德破產的決定」，要求立即關閉新疆門市。中國外交部則於3日反擊，稱新疆存在「種族滅絕」是「赤裸裸的謊言」，批評美方出於政治目的攻擊中國。綜合路透、《聯合早報》等外媒報導，星巴克9月29日在新疆維吾爾自治區首府烏魯木齊，同步開設「國際大巴扎非遺旗艦店」及「天山國際機場店」，正式跨入新疆市場。其中位於烏魯木齊國際大巴扎的門市，被星巴克中國定位為全中國首間「非遺旗艦店」，店內融入新疆在地文化元素，並與新疆十二木卡姆相關文化傳承者合作，推出歌舞體驗，希望結合咖啡消費與地方文化、觀光特色。不過，新疆長期是美中人權爭議焦點，星巴克才剛開店，就立即在美國政壇引發反彈。美國眾議院中國問題特別委員會主席穆勒納爾10月1日發表聲明，要求星巴克「立即改變方向並關閉門市」，並批評一家以社會責任自豪的企業選擇進入新疆，是「令人震驚、道德破產的決定」。穆勒納爾指控，中國政府在新疆大規模拘禁維吾爾族人，並壓制其宗教、語言與文化。他認為，美國企業不應在存在嚴重人權爭議的地區拓展業務，星巴克的品牌也可能因此與中國政府的新疆政策產生連結。新疆人權問題多年來備受國際關注。美國政府將中國對維吾爾族及其他穆斯林少數民族的作為認定為「種族滅絕」，聯合國人權事務高級專員辦事處2022年發布的評估報告則指出，新疆曾發生「嚴重侵犯人權」情況，部分行為可能構成危害人類罪。中國政府長期否認相關指控。爭議延燒至10月3日，中國外交部發言人郭嘉昆回應外媒提問時，再度否認新疆存在「種族滅絕」。郭嘉昆表示，所謂新疆存在「種族滅絕」是「赤裸裸的謊言」，並批評美國相關機構出於政治目的「無中生有、攻擊抹黑中國」，沒有信譽可言。他並宣稱，目前新疆「社會穩定、經濟發展、民族團結、宗教和睦」，中國將持續擴大對外開放，為外國企業在中國投資及經營提供更多機會。中國政府過去也多次表示，新疆相關措施目的在打擊恐怖主義、分離主義及宗教極端主義，否認西方政府與人權團體提出的大規模任意拘禁、強迫勞動及文化壓迫等指控。值得注意的是，目前中國星巴克門市的營運架構已與過去不同。星巴克2025年宣布向中國私募基金博裕資本出售中國零售業務控制權，雙方成立合資企業，相關交易於今年4月完成。博裕資本目前持有合資企業60%股權，星巴克則保留40%，同時繼續持有星巴克品牌及相關智慧財產權，再授權合資企業使用。截至9月27日，星巴克在中國已有8342家門市，中國也是其僅次於美國的全球第二大市場。如今首度將版圖延伸至新疆，在商業布局之外，也讓這家美國企業直接面對圍繞新疆人權議題的政治壓力。