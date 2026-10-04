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康乃爾大學兄弟會輪姦案最大爭議之處在哪？

部分網路KOL嘗試肉搜這名受害者

Jane Doe是什麼意思？

企圖公開受害者身份引發社群強烈反彈 更多Jane Doe跳出發文

美國常春藤名校康乃爾大學（Cornell University）一起發生於2024年的兄弟會集體性侵案，近期在重啟調查後掀起極大爭議，女學生提起民事訴訟，指控自己2024年遭Chi Phi兄弟會多名成員強迫施用K他命、大麻及飲酒，但校警與檢方的資料卻與她在被侵犯後的陳述有很大的不同。同時，這名化名為「Jane Doe」的女子，在網路社群上也陷入被攻擊和質疑真實身分的另一場爭辯之中。根據CBS與ABC報導，2024年10月19日晚間，化名為Jane Doe的女子前往Chi Phi兄弟會會所，與一名她視為朋友、且長期抱有好感的男性見面。但他當時被要求飲用高濃度酒精，並施用大麻及K他命，進入半清醒半失去意識的狀態。而在除了他有好感的男子之外，還遭到另外7名男子性侵。女子主張自己受到酒精與藥物影響，無法對後續性行為作出有效同意。儘管校方曾作出調查並有部分學生遭退學，但刑事部分，沒有人遭到起訴。事件爭議爆發時間發生在女方今年提出民事訴訟，事件重新被調查，發現檢方說法與受害女子向警方的陳述有所出入。根據ABC報導，化名為Jane Doe的女子指控在 Chi Phi 兄弟會會所遭到襲擊的一個多月後，紀錄顯示，康奈爾大學警局（CUPD）調查員諾瑟普（Jeffrey Northrup）聯繫了湯普金斯郡檢察官辦公室的一名調查員，告知對方「本警局在我詢問完［Jane Doe］後所進行的其他訪談內容」。文件顯示，在 Jane Doe 向校警報案後，警方紀錄了她的最初說法「一名女學生舉報稱，她最近在 Chi Phi 兄弟會會所遭到了 8 到 10 名男子的性侵。」這段文字並未出現在校警製作並提交給地區檢察官的簡要報告中。地方檢察官范豪頓（Matthew Van Houten）解釋，當年收到一份6頁書面陳述，內容並未指控女子遭強迫下藥或輪暴，且女子敘述部分吸毒及性行為屬自願、意識清楚且經過同意，檢方因此認定證據未達起訴門檻。不過，美媒CBS取得女子2024年11月接受校警及Title IX調查人員的訪談逐字稿，女子明確表示百分之百確定自己遭到強暴，且強調自己當時已完全失去判斷能力，但這段內容卻不在校警提交給檢方的內容中。范豪頓後來則解釋，他當時從未看過完整訪談逐字稿，只收到較短的陳述與Snapchat截圖，稱若知道女子明確表明自己遭強暴，肯定會考慮提出刑事起訴。這起案件引發了全美高度關注，該名女子目前已向法庭提起訴訟，控告七名兄弟會成員以及康乃爾大學，案件延燒之際，受害女子的匿名權也成為另一場爭議，紐約州法律允許性侵訴訟中的原告以「Jane Doe」保持匿名，但該名女子的律師表示，針對網路上某些質疑其說法的人試圖查出並公開她的真實姓名，這名康奈爾大學學生感到相當痛苦。政治評論員Michael Tracey公開呼籲網友找出以「Jane Doe」名義提告女子的真實身分，聲稱女子既然在訴訟中點名7名男性，大眾也應知道她是誰。他提到，「讓我們看看有沒有人有『膽量』指名道姓說出這個 Jane Doe 是誰，這樣我們大家才能評估她及其律師的真實性，畢竟她的訴訟可是毫不猶豫地指名道姓、公開羞辱了 7 名同儕是輪姦犯，」女子的律師朱弗拉（Thomas Giuffra）稱這種行為是一種試圖羞辱她的手段，「她的狀況非常不好，她在社群媒體上正面臨圍剿。」相關言論隨即引發反彈，TikTok、X及Instagram等社群平台出現「#IAmJaneDoe」聲援行動，大批女性發文或拍攝影片，自稱「我就是Jane Doe」，試圖透過大量相同宣稱干擾肉搜、保護當事人的匿名身分。紐約時報報導，Jane Doe並不是特定的一個人，而是「無名氏」。Jane Doe是女性無名氏，與其相對的John Doe則是男性無名氏代稱，在法庭上，Jane Doe和John Doe常用來指稱「訴訟程序中不知真實姓名的當事人」，也常代稱某人或普通人，身份不明的嬰兒則可稱作Baby Doe。英國詞源學家、World Wide Words網站作者Michael Quinion指出，John Doe曾出現於14世紀英王愛德華三世統治時期，而它更廣為人知則是在18世紀，法學家布萊克史東（William Blackstone）用John Doe來代稱案件中虛構的原告，被告則用Richard Roe來代表。報導提到，在命案現場，死者在身份尚未確認的情況下也會被稱作Jane Doe和John Doe。1976年9月12日，一名女性被發現陳屍於馬里蘭州巴爾的摩伍德勞恩(Woodlawn)，這個案件被稱為Woodlawn Jane Doe。經過各種調查，警方知道她可能是自中南美洲的移民，卻仍然無法確認她的身份。此外，美國還有幾樁未能確認死者身份的懸案，案件通常以陳屍處加上「無名氏」命名，如：St. Louis Jane Doe、Arroyo Grande Jane Doe等。Jane Doe也是一些西方影視作品常出現的片名，如《我是無名女》(I am Jane Doe)、《無名女屍》(The Autopsy of Jane Doe)等。在這名女子引發肉搜之際，許多女性紛紛發文或拍攝影片，聲稱自己就是那名受害人，來協助掩護受害人。根據法新社與路透報導，一名年輕女性在TikTok發布影片表示：「他試圖曝光她的身分，我們絕不允許。我就是Jane Doe」，影片觀看次數已突破400萬次。電子報平台 Substack 的創作者范德普爾（Amee Vanderpool）發布的一篇文章則掀起這波如同MeToo運動般的浪潮，「對於任何想找出康奈爾強姦案中 Jane Doe 身份的人，不用再找了，因為我就是 Amee Vanderpool，我就是 Jane Doe」，她公開談到自己曾在 1990 年公開講述青少年時期遭輔導她的青年牧師強姦的經歷。她表示，「我絕對不是要強迫其他倖存者在沒準備好的情況下站出來或公開經歷，但我曾希望，隨著我們越來越多人站出來，社會的污名能夠減少。也許在某種程度上有些許改善，但還遠遠不夠。所以我今天站在大家面前，只是想說：#IamJaneDoe。」