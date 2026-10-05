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陸劇《蘭香如故》即將迎來大結局，日前官方用劇透式宣傳，透露劉學義飾演的林錦岐結局只活到50歲，譚松韻飾演的許蘭香則守寡到80歲，悲劇般的結尾讓大批劇迷都超崩潰。而近日，有網友在微博分享導演黃穎湘與譚松韻、劉學義受訪講到大結局的片段，黃穎湘坦承是哭著完成剪輯，譚松韻則表示當自己化完80歲的妝進場拍攝時，全場已經哭成一片。近日有網友分享導演黃穎湘與譚松韻、劉學義受訪時，分享《蘭香如故》結局的片段。黃穎湘表示自己在後期剪輯方面都是盡量保持客觀，看什麼順序以及配樂能夠讓觀眾受到他們的設計，但唯獨在最後一集時完全繃不住，「我最後一集是淚流滿面的剪完的。」還透露鋪音樂的工作人員也是邊拿紙巾擦鼻涕邊完成工作，直呼最後一集後勁很足。譚松韻也表示在拍結局的那一天感受很特別，自己化完妝就覺得自己已經是80歲的蘭香，不僅走路也變慢、扶著拐杖都感覺身體有點累，帶著這樣的感覺去現場後，「我一進去他們就在那擦眼淚，我說這就開始擦了、已經開始哭了，他們說妳一站那我們就開始了。」譚松韻表示因為現場人員都跟著許蘭香拍了這麼多天戲，對於蘭香心境、經歷，在看到她的那瞬間都變得很複雜。劉學義也透露在50歲就離去時拍的最後一場戲感受，坦承雖然在劇裡是很幸福的離開，「但是其實確實就是很悲傷，拍完了之後，我就終於可以默默地開始流淚。」雖然目前結局尚未播出，但照幾人的敘述，結局可能真的很催淚，讓大批劇迷都既期待又怕受傷害。