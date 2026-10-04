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周二北台灣高溫25度 早晚探19度

▲明天東北季風增強，北台灣氣溫會明顯下滑，涼意逐漸明顯。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

周一變天 大台北、宜蘭慎防較大雨勢

▲受東北季風抵達後，大台北、東北部全天有不定時降雨，要注意局部大雨。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

彩雲颱風北上遠離台灣 關島低壓仍有發展空間

未來一周天氣受東北季風主導，中央氣象署預報員王品翔表示，周一（10月5日），北台灣、宜蘭氣溫明顯下滑，周二（10月6日）白天高溫25至26度，空曠、近山區低溫下探19至20度，降雨也將增加；周三至周六（10月7日至10月10日）東北季風持續，國慶連假仍受影響，大台北、東半部、恆春半島有雨。王品翔指出，周一有一波較強的東北季風南下，氣溫整天都是下滑的過程，周二在北台灣、宜蘭白天高溫只有25至26度，與今天相比降了4至5度，早晚低溫23度左右，空曠地區、近山區甚至可能來到19至20度；中南部高溫仍有31至32度，低溫24至25度，日夜溫差要特別留意。降雨方面，周一開始受東北季風影響，桃園以北、東半部全天都有降雨，午後山區、南台灣有雷陣雨，南部山區還有局部較大雨勢，大台北、宜蘭有局部較大雨勢，午後南台灣、中部山區有局部短暫陣雨，南部山區有局部較大雨勢。周三至周六，東北季風持續影響，各地早晚天氣稍涼，但環境水氣減少，大台北、東半部、恆春半島依舊有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫陣雨。此外，今年第26號颱風「彩雲」，目前位於台灣東方遠洋面，路徑持續朝北方移動，強度還會略為增強，不過對台灣並無影響，未來會往日本東方海面附近移動；關島附近目前依舊處於低壓帶，未來不排除還有熱帶系統發展。王品翔也提醒，周三至周五基隆北海岸、東半部、恆春、馬祖有長浪，提醒民眾留意。