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▲希澈、利特演唱會後直奔麻辣鍋店。（圖／翻攝 IG@heenim）

▲希澈（右）曾說不收粉絲禮物，但見到名牌還是忍不住多看兩眼。（圖／翻攝 IG@heenim）

Super Junior小分隊Super Junior-83z昨（3）晚自高雄流行音樂中心開唱，成員利特、希澈帶來經典歌曲，還穿上鳳山高中、雄工運動外套，讓粉絲又驚又喜。下班之後，兩人大吃麻辣鍋配高粱，越來越融入台灣，然而在演唱會上，希澈也提到關於粉絲送禮物的話題，他過去曾說過希望粉絲不要花錢，所以只收信，禮物一概不收，但多年過去，現在很多粉絲都有很好的工作，有時候拿著愛馬仕、LV的紙袋或禮物到現場，希澈笑說，明知道不能收，還是會忍不住看一下，「我真的是很垃圾！」真性情把大家逗樂。利特、希澈昨晚在高雄音樂中心開唱，一連高歌許多經典歌曲，將氣氛炒熱，非常寵愛台灣粉絲的他們，還穿上在地鳳山高中及雄工運動外套，展現滿滿誠意，兩人還聊到美食話題，希澈很想去吃鼎王麻辣鍋，利特則在前一點點了飯店的客房服務，吃了牛肉麵跟牛排，但沒想到卻踩雷。演唱會結束後，兩人直奔麻辣鍋店，還喝起高粱酒，非常融入台灣。然而麻辣鍋行程並未對外公開，粉絲還是透過小道消息得知，聚集在店外守候，兩人離開時也熱情與粉絲打招呼，相當親民。有趣的是，希澈在演唱會上分享關於收粉絲禮物的事情，過去曾說過不希望粉絲花太多錢，因此他只收信，但現在很多粉絲都有穩定工作，收入也不錯，有時候會拿著精品的紙袋或禮物到現場，像是愛馬仕或LV等，每次看到眼神都會忍不住飄過去，希澈自嘲，這種時候就會覺得自己「很垃圾」，明知道不能收還是忍不住偷看兩眼，這種真性情讓粉絲又更愛了。