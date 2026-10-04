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2026最新鞋王是它！Saucony打敗鬼塚虎、Salomon奪冠

2026年上半年成長最快鞋牌，意外由「Saucony索康尼」榮登榜首，其銷售量年增成長239%，甚至打敗全球爆紅神鞋鬼塚虎162%

▲根據StockX分析，2026年上半年成長最快鞋牌，意外由「Saucony索康尼」榮登榜首，其銷售量年增成長239%（圖／Saucony Taiwan臉書）

🥇第1名：Saucony索康尼（+239%）

🥈第2名：Vans（+238%）

🥉第3名：Maison Mihara Yasuhiro（+191%）

◼︎ 第4名：Onitsuka Tiger鬼塚虎（+162%）

◼︎ 第5名：Salomon（+126%）

Saucony成為StockX平台中增長最強勁的球鞋品牌，甚至終結了ASICS（亞瑟士）過去在該榜單上連續兩年稱霸的紀錄。

▲全球爆紅神鞋鬼塚虎今年表現同樣亮眼，銷售量增162%，排名2026上半年成長最快第4名。（圖／鬼塚虎Onitsuka Tiger官網）

Saucony百年神鞋爆紅！被譽「跑鞋界勞斯萊斯」耐穿崛起

▲Saucony近年也在台灣爆紅，席捲潮流界與跑者圈，受惠於Y2K穿搭崛起，讓ProGrid Triumph 4等復古科技鞋款大受歡迎。（圖／Saucony Taiwan臉書）

Vans熱賣滑板鞋強勢回歸！Jordan 6%成長仍驚人

在榜單中老牌Vans也意外奪得亞軍佳績，以銷售量238%緊追Saucony

Jordan以6%的銷售成長率名列成長速度最快第9名，雖然6%的成長表現看似溫和，但其在StockX平台上一直以來擁有極高的總交易量

近年來享譽全球的運動鞋品牌眾多，除了老牌Nike、adidas外，還有如近年爆紅的神鞋鬼塚虎、亞瑟士、On昂跑等。但，可說是2026新鞋王，人氣度在全球不容小覷。根據全球最大球鞋交易平台「StockX」公布2026年1月至6月「Big Facts: Brands Making Moves」報告，該報告聚焦於該平台成長最快的品牌，並比較與去年同期銷售數據。根據本次榜單結果顯示，，榮獲最新鞋王地位。在本次榜單中，根據分析，Saucony成長關鍵在於Saucony ProGrid Omni 9 與 ProGrid Triumph 4等鞋款，成為推動品牌成長的主力。據了解，Saucony是美國百年跑鞋品牌，是全球歷史最悠久的慢跑鞋品牌之一，也是四大慢跑鞋家族之一。Saucony最早創立於1898年美國賓州，以長跑與田徑鞋起家，LOGO設計象徵庫茨敦的Saucony河流，三個圓圈圈環繞三顆大基石，代表著品牌良好的社群、健康與表現。，其以頂級緩震科技、高回彈力與耐磨大底聞名，旗下Triumph系列、Endorphin競速系列人氣都相當高，穿起來舒適耐走又好跑，，以及潮流人士穿搭分享，帶動了品牌知名度更上一層樓。值得一提的是，，Vans近年來人氣逐漸攀升，平均轉售價格從 102美元攀升至180美元，平均溢價也從12%飆升至69%，顯示滑板鞋市場強勢回歸。在榜單中也可發現，，甚至是平台第2大運動鞋品牌，6%的成長代表著龐大且穩定的絕對銷量。