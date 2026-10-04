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未開場座位已逾9成滿 「挺川」水藍帽成一片

藍白大咖接力登台 蔣萬安、侯友宜陪李四川大進場

國民黨新北市長參選人李四川今（4）日在板橋體育館舉辦「我們都挺李四川」大型造勢，活動下午3時正式登場，不過距離開場還有近1小時，場外、場內就已開始湧現人潮。根據記者現場觀察，下午2時起支持者陸續進場，活動尚未正式開始，館內座位已超過9成滿，放眼望去，不少民眾戴著「挺川」水藍色帽子，等待活動開場，現場氣氛逐漸升溫。場外同樣充滿選舉味，不少攤販到場販售李四川相關貼紙，其中除了李四川個人圖樣外，還出現李四川與立法院長韓國瑜的合影貼紙，格外吸睛；人群中也可見支持者直接穿上印有「我們都挺李四川」字樣的白色T恤進場，從帽子、衣服到貼紙，都能看到「挺川」元素。根據今日活動流程，主持人開場後，包括南投縣長許淑華、前台北縣長周錫瑋、國民黨主席鄭麗文、新北市議員候選人、立委、民眾黨主席黃國昌及立法院長韓國瑜等人將陸續登台。活動壓軸則安排「大進場」，待韓國瑜發言結束後，台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜將與李四川一同進場登台。整場活動將於4時20分前結束。