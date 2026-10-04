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清心福全：貓貓蟲咖波9款紙杯開喝！優多第二杯折10元國慶優惠

清心福全雙十國慶優惠搶先看

▲清心福全×貓貓蟲咖波！第三波9款紙杯一次看。（圖／清心福全chingshin.tw）

珍煮丹：買一送一！西瓜季加碼優惠券免費送

▲珍煮丹西瓜季倒數開喝，加碼送「買一送一」優惠券。（圖／珍煮丹提供）

貓貓蟲咖波聯名手搖飲料清心福全！延續「奇幻森林探險」主題，10月開喝9款插畫紙杯全新亮相，雙十國慶連假優惠，搶先預告「優多系列」同品項第二杯現折10元。珍煮丹則有西瓜季加碼優惠，購買西瓜飲品免費送「指定買一送一」兌換券。《NOWNEWS今日新聞》整理最新手搖飲料優惠一覽。清心福全×貓貓蟲咖波聯名迎來第三波紙杯亮相，延續「奇幻森林探險」主題，全新9款插畫來了！咖波懶洋洋地趴在Q彈「茶凍山」、大口嚼珍珠、或沈浸在香濃優多風味的軟萌模樣，款式採隨機提供，讓粉絲吶喊「我全都要」收集。清心福全表示，珍煮丹表示，西瓜季即將結束，最後加碼優惠開喝！提醒大家，活動需加入珍煮丹LINE官方帳號並完成會員綁定，方可參加；漢神巨蛋店不參與本活動；活動詳情依門市及票券說明為準。