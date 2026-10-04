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民進黨台北市長參選人沈伯洋今（4）日於北平東路舉辦競選總部成立大會，更是參選後首場大型造勢，府院黨高層大咖皆到場力挺，立法院黨團總召蔡其昌致詞說，沈伯洋曾陪同參訪美國，果然沒有漏氣，英文很溜且講話清楚，沒有聽到用中文講「政黨傾向」，此外沈伯洋受邀出席大都會台灣日，收到簽名球棒愛不釋手超開心，這種人絕對不會把甘蔗留在路邊，連人給的都這麼珍惜了，土地公送的會亂丟嗎？強調沈伯洋是真誠、溫暖、正直的人，這是裝不來的，1128不是替沈伯洋找工作，「而是替台北找機會、找未來」。身兼中華職棒會長的蔡其昌表示，過去總統賴清德說要看球，聯盟會長當然要陪，無論政黨都一樣，大貴賓來了會長要陪，那1128後新的市長來看球怎麼辦，自己這2天也練好歌了，「台北順起來～」蔡其昌說，認識沈伯洋2年多的時間其實不長，回憶2個多月前總統交付要自己組團出訪美國，向美國表達台灣的立場，自己當時就認為一定要找沈伯洋，一起去之後果然沒有漏氣，英文很溜且講話清清楚楚，沒有聽到用中文講「政黨傾向」。蔡其昌也提到，沈伯洋受邀參加大都會的台灣日，收到簽名球棒愛不釋手超開心，這種人絕對不會把甘蔗留在路邊，連人給的都這麼珍惜了，土地公送的會亂丟嗎？蔡其昌說，沈伯洋是一個真誠、溫暖與正直的人，這是裝不來的，希望選一個可以跟中央攜手的人，而不是要找「賴祥德我不會屈服的」，盼中央地方攜手，讓台北越來越好，讓台北感到光榮與驕傲，1128不是替沈伯洋找工作，而是替台北市找機會、找未來。