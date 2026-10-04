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▲香港名媛蔡天鳳（如圖）的碎屍案已過2年了，案件近日有新進度。（圖／蔡天鳳IG）

香港名媛蔡天鳳2023年遭前夫鄺港智、前公公鄺球以及前大伯鄺港傑聯合殺害、分屍，近來香港高等法院正式開審，還選出9名陪審員，未料其中一人以身心狀況為由申請退出，疑似因為案件相關照片太過殘忍，擔心壓力會讓病況惡化，後來又重新篩選陪審名單，又有2人退出。蔡天鳳分屍案在9月28日正式開審，法庭也選出7男2女組成陪審團，未料其中一名成員，以健康為由，提出醫師證明，擔心繼續審訊會造成病況惡化，希望能退出案件。法院最後決定解散原有的9位陪審員，另外再篩選新的一批陪審員，沒想到在遴選過程，又有2名參與者希望迴避此案件，其中一名女子透露，涉案照片太兇殘，情緒上無法承受，另一名女子則是經歷過家人差點被殺害，面對這樣的案件會投入過往經歷，兩人最後也得到豁免。據港媒《香港01》消息，蔡天鳳命案日前在遴選陪審團階段便風波不斷。法庭原先安排百人候選，並於 9 月 24 日首輪抽出 7 男 2 女組隊，未料事後有成員以「恐損及健康」為由獲准退出。由於本案尚未進入開案陳詞程序，加上法規要求全體陪審員必須出自同一批候選名單，法官遂下令將整組陪審團裁撤解散，並安排於 9 月 30 日重啟第二輪抽籤。再度抽籤當日，法官事前特別說明，本案審理期預估耗時 40 天，且極可能順延，提醒候選人需預留時間至 12 月 2 日；同時強調全程將以英語審訊，若自認英語能力無法勝任者應提前出聲，但也鄭重告誡眾人「切勿假裝聽不懂英文」。消息一出，現場隨即有多人提出豁免申請。有人以「討厭鄺氏一家」或「英語水平不足」為由獲准免任；甚至有人以「與受害者年齡相仿」提出要求，最終順利避開入選。此外，考量蔡天鳳生前為知名網紅、社群影響力甚廣，法官特別指示「凡關注其 IG 者皆不宜履職」。現場即有一名中籤女性表明自己是蔡天鳳 IG 的追蹤者，當場獲得法官批准豁免。回顧案件，蔡天鳳嫁給鄺港智時才18歲，雖後來離婚，蔡天鳳仍持續金援鄺家，還買了6000萬港元（約台幣2.4億元）的豪宅給鄺家居住，更登記在前公公鄺球的名下。但後來蔡天鳳想把房子賣掉，鄺家不肯，雙方起了爭執，鄺球聯合兩名兒子殺害她，3人起殺心後便租下大埔龍尾村的一間套房，案發前買鐵鎚、絞肉機、湯鍋等物品，還向店員詢問，哪種機器能分解骨頭。2023年2月21日，蔡天鳳失蹤，隔天有居民聞到煮肉的味道，據悉，3人還在烹煮屍塊時加入蘿蔔，企圖掩蓋屍臭。不過上述犯案動機目前仍屬檢方指控，仍待法院審理裁決。